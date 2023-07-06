Накануне саммита НАТО: Зеленский анонсировал поездку в Прагу и Стамбул

Во время встреч президенты обсудят важные вопросы для Украины: членство в НАТО, ситуация вокруг Запорожской АЭС, реализация формулы мира.

6 июля президент Украины Владимир Зеленский время поездки в Софию обсудил военную помощь Украине. В ходе этого визита парламент Болгарии выразил поддержку вступлению Украины в НАТО после окончания ее войны с Россией, сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

По результатам двусторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Республики Болгария Николаем Денковым в городе София подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

Болгария стала 22-й страной, с которой Украина формализовала поддержку членства в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 июля, посетит Чехию.

"Дальше – Прага", — написал вечером Зеленский в Telegram. Наш президент встретится с президентом Чехии Павелом и премьером Фиалою. А также с председателями Сената и Палаты депутатов парламента, членами правительства, парламента, представителями СМИ.

В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы Мира и восстановление нашей страны.

В пятницу, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибудет с рабочим визитом в Стамбул, сообщает "Анадолу".

Визит организован по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В рамках визита запланированы переговоры Эрдогана и Зеленского в узком и расширенном форматах.

Лидеры намерены обсудить российско-украинский конфликт, зерновую сделку, срок которой истекает 17 июля, а также двусторонние отношения.

6 июля Фокус писал о том, что большинство стран НАТО поддерживают членство Украины в альянсе. Сомнения имеют только те, кто опирается на решение президента США Джо Байдена.

Напомним, 5 июля руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на ближайшем саммите. Разведчик выразил разочарование решением партнеров и объяснил, что видел черновики выступлений.