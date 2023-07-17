Новый мятеж. Почему Путин увольняет своих самых способных генералов

В российской армии — существенные кадровые перестановки. В поисках вероятной угрозы для режима Путина руководство российского Минобороны начало "охоту на ведьм" среди генералитета. Фокус узнавал, что происходит, и повлияет ли новый мятеж на дальнейшие действия ВС РФ в войне против Украины.

Градус недоверия Владимира Путина к генералам ВС РФ растет. Сразу после отставки командующего 58-й общевойсковой армии РФ генерал-майора Ивана Попова от должности отстранили командира Тульской 106-й дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова.

"Шантаж и паникерство": как отставка Попова вылилась в громкий скандал

Официально поводом для увольнения Ивана Попова стал доклад на имя начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о состоянии дел на Запорожском направлении фронта. В ответ на это командующего обвинили в шантаже и паникерстве. История получила продолжение уже в российской политической среде.

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев, в свое время также командовавший 58 армией (2012-2016 годы), опубликовал обращение Попова к боевым товарищам. То есть материал, который создавался исключительно для внутреннего потребления без дальнейшего распространения, вышел в публичное пространство.

В ответ на поступок Гурулева первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил, что его коллега устроил политическое шоу. Он также отметил, что "совесть Попова чиста, а родина должна гордиться такими, как он". Отметим, что Турчак является координатором рабочей группы по так называемой "СВО", в СМИ его называют представителем "группы Кириенко-Ковальчука", куда также входят премьер-министр Михаил Мишустин и соучредитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Сейчас в российских околовоенных пабликах обсуждают слухи о том, что Попова отправляют служить в Сирию.

До Киева не дошел: что известно о генерал-майоре Селиверстове

Личность Селиверстова хорошо знакома Силам обороны Украины — именно его 106 воздушно-десантная дивизия двигалась на Киев в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Личный состав дивизии причастен к многочисленным военным преступлениям в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Уже в сентябре 2022 года в боях под Изюмом был разбит 137-й парашютно-десантный полк 106-й дивизии ПДД РФ. Тогда же был ликвидирован командир полка Павел Кривов. Собственно, подразделение было в прямом подчинении Селиверстова. Но в начале июня 2023 года Селиверстову все же присвоили очередное воинское звание генерал-майора. Так почему же сейчас было принято решение отстранить военачальника?

106 воздушно-десантная дивизия причастна к многочисленным военным преступлениям в Буче, Ирпене и Гостомеле

Сейчас официальная причина его отстранения скрывается. По информации многочисленных российских тематических Телеграм-каналов, поводом мог стать "неуступчивый характер" генерала и его привычка не молчать, а отстаивать свою позицию и вопросы, касающиеся личного состава. Кстати, кроме Селиверстова своей должности лишился также командир 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ генерал-майор Александр Корнев.

Похоже, в ВС РФ будут дальнейшие кадровые перестановки. Сейчас ходят слухи о возможности отстранения и аресте генерал-полковника Михаила Теплинского, фактического командующего всей российской оккупационной группировки в Украине. Правда, терять командира не соглашаются российские десантники, которые уже публично озвучили свою позицию. В распространенном недавно аудиообращении говорится, что они настроены решительно сняться с боевых позиций и "стать стеной в защиту своего Бати".

Кремль ищет новых генералов? Продолжит ли Путин кадровые чистки в армии

Военный эксперт Иван Ступак предполагает, что в кремлевских кабинетах начали новый этап кадровой чистки генералов и старших офицеров. При этом события настолько динамичны, что вечерние договоренности наутро уже не действуют.

"Кремль ищет максимально лояльных генералов и старших офицеров и боится своенравных командиров, тех, кто имеет свое мнение и способен к креативным подходам. Вокруг Путина должны быть только верные ему генералы. Для Украины все это очень хорошо, если в командовании останутся рафинированные паркетные генералы, неспособные нестандартно и творчески мыслить", — рассказал эксперт в комментарии Фокусу.

Ступак вспоминает историю генерал-полковника Александра Лапина, командовавшего группировкой оккупационных войск "Центр". Он был уволен со скандалом после того, как ВСУ выдавили его войска из Лимана Донецкой области. Лапина травили пропагандистские СМИ, лично глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Уже через полгода Лапин пафосно изгонял "диверсантов" из Белгородской области.

Ранее Фокус писал, что неудачный мятеж Евгения Пригожина дал возможность Путину определить не только лояльных к основателю ЧВК "Вагнер" командиров, но и тех, кто помогал с организацией бунта.

"Мы наблюдаем определенные тенденции в российском военном обществе, армия не имеет никаких успехов, количество недовольных растет, начинается поиск крайних. На армию сейчас давят политические решения, именно этим можно объяснить такое количество старших офицеров на линии боевого соприкосновения, их задача — мотивация войск", — рассказывал Фокусу полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.