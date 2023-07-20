"Мы готовы пойти на любой риск": Кулеба высказался об экспорте зерна из Украины

Глава МИД Украины отметил, что Россия "одним выстрелом убила двух зайцев", заявив о выходе из "зерновой сделки". Он рассказал, почему это выгодно Москве.

В Украине готовые возобновить экспорт зерна, несмотря на угрозу атак Вооруженных сил Российской Федерации в Черном море. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Time от 19 июля.

"Мы готовы пойти на любой риск", — сказал министр журналистам.

По словам главы МИД, Украине не нужна Россия для того, чтобы продолжать экспортировать зерно. При этом он признал, что существует вероятность потопления россиянами коммерческих суден, транспортирующих продовольствие.

Как отмечает Дмитрий Кулеба, в штаб-квартире ООН и в Анкаре должны определится, готовы ли они взять на себя эти риски. Министр подчеркнул, что Киев не хочет подвергать чью-либо жизнь опасности.

"Если вы спросите нас, готовы ли вы попробовать это? Мы готовы. Но мы должны взаимодействовать с другими для минимизации рисков", — сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба также указал на то, что выход РФ из "зернового соглашения" не только лишает Украину доходов от экспорта, но и позволяет Москве продавать собственное зерно по более высоким ценам на мировом рынке.

"Расторгая зерновую сделку, они одним выстрелом убивают двух зайцев", — констатировал министр.

Напомним, то 19 июля в Минобороны РФ заявили, что после завершения "зерновой сделки" будет рассматривать все суда, приходящие в акваторию Черного моря к украинским портам, как перевозчиков грузов военного назначения.

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что враг не будет обстреливать суда. Он также заявил, что РФ удается шантажировать мир из-за отсутствия реакции на действия страны-агрессора.

Ранее, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Российской Федерации продлить "зерновое соглашение". Украинский лидер отметил, что Москва срывает свои договоренности с ООН и Турцией.