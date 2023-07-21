"Давайте после войны": что мешает разместить иностранные военные базы в Украине

Европейские политики говорят о возможности помощи Украине собственными вооруженными силами. Министр обороны Украины Резников предлагает менять Конституцию для законодательного урегулирования вопроса иностранных военных баз. Фокус разбирался, в каком случае в Украине могут появиться войска союзников и что для этого нужно.

Министр обороны Алексей Резников предложил внести изменения в Конституцию Украины и предоставить разрешение на размещение в стране иностранных военных баз. Речь идет о статье 17, которая прямо запрещает расположение таких баз. Такие изменения необходимы с точки зрения будущей интеграции в НАТО.

"Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а каким-то "центром взаимодействия и обмена опытом" или как-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, которое потеряло актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", — написал Резников в авторской колонке.

Долгий путь: как легализовать военные базы иностранцев в Украине

Инициатива министра дельная, но ее следует рассматривать в проекции на краткосрочную перспективу. Та же Конституция запрещает вносить изменения в Основной закон в условиях военного или чрезвычайного положения в Украине. Кроме того, вносить изменения в раздел Конституции "Общие принципы" (именно к нему относится статья 17 — Фокус) нужно по так называемому "длинному пути" — после получения заключения Конституционного суда, законопроект с изменениями должна принять Верховная Рада 2/3 от конституционного состава (не менее 300 голосов). После этого решение должен утвердить всеукраинский референдум, который назначается президентом.

Конституцию Украины снова придется менять для гармонизации пути в НАТО Фото: Википедия

В октябре 2023 года должны были состояться очередные парламентские выборы, которые, разумеется, не состоятся из-за продления военного положения в стране. Только после отмены военного положения появятся юридические предпосылки для внесения изменений в Конституцию и проведения выборов народных депутатов. Поэтому принимать изменения, о которых сейчас говорит министр Резников, будет уже парламент нового созыва. Каким он будет и будут ли у него в приоритете иностранные формирования на территории Украины, конечно, пока сложно прогнозировать.

Без изменения Конституции: можно ли разместить иностранные войска в Украине

Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук напоминает, что на территории Украины уже находилась иностранная военная база в обход Основного закона. На момент принятия Конституции в 1996 году в Крыму базировался Черноморский флот РФ, а чтобы юридически урегулировать этот вопрос, в документ был включен пункт переходных положений.

Черноморский флот РФ имел в Конституции Украины свое исключение, как для иностранной военной базы Фото: Юрий Югансон

Эта норма позволяла временное пребывание на территории Украины иностранных военных формирований — на условиях аренды и в порядке международных договоров. Ее отменили только в 2019 году, таким образом убрав юридическую основу для пребывания российских военных в Крыму. Однако и лишили себя потенциальной возможности размещения военных баз международных партнеров.

Боеголовки в Украине: что нужно менять для НАТО

Павел Лакийчук рассказал Фокусу, что в отечественном законодательстве есть много преград, созданных ранее. Например, та же концепция нейтрального внеблокового статуса Украины, от которой избавились относительно недавно, навязывалась именно из Москвы .

"Если мы думаем о членстве в НАТО, то нужно менять законодательную базу, нужно делать изменения. Сейчас, ведь если бы мы даже этого захотели — разместить базу или пригласить миротворческие силы — юридически не можем сделать", — говорит эксперт Фокусу.

По его словам, после победы в войне, в случае, если Россия останется в такой же форме, как сейчас, надо поднимать вопрос ядерного сдерживания для Украины. То есть, о программе НАТО Nuclear Sharing, то есть "Ядерный обмен". Эта программа позволяет предоставлять странам, не имеющим своего ядерного вооружения, боеголовки на хранение.

Громкая поддержка: какие страны заявили о возможном размещении формирований в Украине

На днях французский военный аналитик Жан-Доминик Мерше сообщил, что, по его информации, Польша и страны Балтии могут создать многонациональную дивизию, которая может в будущем помочь Украине в борьбе с российской агрессией. Отметим, что ранее президент Польши Анджей Дуда не исключал такой возможности, но только после окончания войны в Украине и в случае, если такое решение примет НАТО.

К слову, власти Польши сами уже несколько лет просят увеличить американский военный контингент на своей территории. Разговоры о предоставлении Украине иностранных военных контингентов ведутся уже некоторое время. В начале июня 2023 года, незадолго до Вильнюсского саммита НАТО, бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен предположил, что отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.

"Известно, что Польша очень вовлечена в оказание конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах", — рассказывал он в интервью The Guardian.

Временное размещение: может ли Верховная Рада пригласить иностранный военный контингент?

Пребывание военных формирований на территории Украины регламентируется решением Верховной Рады. Именно с ее разрешения определяется, в каком количестве, с какой целью, с каким вооружением иностранные военнослужащие находятся на территории страны. Такая процедура применялась для организации и проведения ежегодных международных военных учений в Украине. Теоретически, пользуясь этой нормой, иностранных военных можно пригласить в Украину в случае такой необходимости.

"Верховная Рада может дать разрешение на временное пребывание на территории Украины военных контингентов, как это делалось во время учений", — говорит Фокусу военный эксперт Олег Жданов.

До начала полномасштабного вторжения РФ, Украина ежегодно проводила военные учения с международными партнерами Фото: Twitter / NATO Allied Land Command

Еще одним вариантом введения в Украину иностранных военных контингентов Жданов называет объявление в стране состояния войны и дальнейшая просьба прямой военной поддержки у других государств.

По словам Лакийчука, в политическом смысле сейчас вряд ли найдется какая-то страна, которая согласится сейчас отправить своих военных в Украину.

Для примера можно вспомнить об обращении Верховной Рады относительно военного миротворческого контингента. Еще 3 марта 2022 года парламент призвал ООН ввести на территорию страны миротворческие силы. Однако этого не произошло, Совет безопасности ООН даже не рассматривал этот вопрос из-за злоупотребления правом вето от РФ.

Ради "спокойствия" Путина: почему НАТО избегает конфронтации с РФ

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Сергей Рахманин объясняет Фокусу, что разрешение на пребывание на территории страны военнослужащим других стран предоставляется после их запроса, а не после просьбы Украины.

"В вопросе разрешения на пребывание на территории Украины, инициатором является именно такая страна, которая хочет отправить своих военных. На время войны в Украине военные учения не проводятся. Да и о каких иностранных контингентах можно говорить, если почти каждая страна НАТО, как мантру, повторяет, что главной задачей сейчас является не допустить возможного прямого столкновения с РФ", — говорит Фокусу народный депутат.

В подтверждение этих слов советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон будет поддерживать Украину, но без того, чтобы американские солдаты воевали бы с российскими.

Рахманин отметил, что в его комитет не обращались с какими-либо вопросами о внесении изменений в Конституцию или возможности пребывания на территории Украины иностранных военных контингентов. Он предполагает, что инициатива Резникова является лишь собственным мнением, а не инициативой власти.