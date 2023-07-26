Скрывается в Израиле: экс-нардепа Рабиновича объявят в международный розыск, — ГБР (видео)

В Государственном бюро расследований обращались за правовой помощью в Израиль, чтобы объявить бывшему нардепу о подозрении в госизмене.

Сопредседателя запрещенной партии "Оппозиционная платформа ㅡ За жизнь" Вадима Рабиновича, которого подозревают в госизмене, объявят в международный розыск. ГБР известно, что политик скрывается в Израиле. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Единые новости".

"В начале войны он покинул страну. Следствие объявило ему подозрение в госизмене путем направления запроса про международную правовую помощь в Израиль. То есть мы знаем, что он находится на территории именно этой страны. Мы обратились за юридической помощью и таким образом передали ему подозрение. Следующие этапы — это избрание меры пресечения и объявление его в розыск", — сказала Сапьян.

По словам спикера ГБР, Рабиновичу объявили о подозрении в госизмене только сейчас, так как появились результаты лингвистических экспертиз заявлений политика во время его выступлений.

Напомним, 26 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу, который скрывается за границей. По информации следствия, экс-депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию. Выступления Рабиновича обеспечивали РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Рабиновичу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фокус писал, что 24 июля нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Александру Пономареву сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, политик полгода находился на территории оккупированного Бердянска, где поддерживал связь с ФСБ и "местной властью". Позже журналисты программы "Схемы" выяснили, что Пономареву удалось запустить свои предприятия в захваченном Бердянске, поставляя сырье из РФ, и отправляя часть продукции в Россию.

25 июля Киевский печерский суд отправил Пономарева в СИЗО без права внесения залога.