Без права внесения залога: суд отправил за решетку нардепа от ОПЗЖ Пономарева (видео)

Суд принял решение поместить нардепа, подозреваемого в госизмене, в СИЗО на два месяца.

Related video

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Александр Пономарев был арестован на два месяца без права внесения залога. Об этом 25 июля сообщает издание "Ґрати".

Печерский районный суд Киева принял решение в закрытом режиме.

В чем подозревают Александра Пономарева

Пономарев подозревается в государственной измене. По версии следствия, во время полномасштабного вторжения России в Украину нардеп, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно сотрудничал с российскими властями. Он перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ и организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

Когда Пономарев уехал в Киев, он продолжил координировать предприятия, которые помогают России в войне против Украины.

Александр Пономарев является депутатом Верховной Рады 9-го созыва от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь." С 24 февраля по 1 июня 2022 года он пропустил все заседания Рады во время войны, кроме голосования за военное положение.

В декабре 2021 года журналисты "Схем" выяснили, что Пономарев имеет российское гражданство и связан с компаниями по производству смазочных масел для танков ВСУ. В Бердянске нардепа называли "теневым хозяином" города и "местным феодалом".

Напомним, 24 июля СБУ совместно с ГБР сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Александру Пономареву.