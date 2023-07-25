Без права внесення застави: суд відправив за ґрати нардепа від ОПЗЖ Пономарьова (відео)

Суд ухвалив рішення помістити нардепа, підозрюваного в держзраді, у СІЗО на два місяці.

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Народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова заарештували на два місяці без права внесення застави. Про це 25 липня повідомляє видання "Ґрати".

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення в закритому режимі.

У чому підозрюють Олександра Пономарьова

Пономарьова підозрюють у державній зраді. За версією слідства, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну нардеп, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно співпрацював із російською владою. Він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки в місцевих "філіях" банківських установ РФ і організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

Коли Пономарьов поїхав до Києва, він продовжив координувати підприємства, які допомагають Росії у війні проти України.

Олександр Пономарьов є депутатом Верховної Ради 9-го скликання від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя." З 24 лютого по 1 червня 2022 року він пропустив усі засідання Ради під час війни, крім голосування за воєнний стан.

У грудні 2021 року журналісти "Схем" з'ясували, що Пономарьов має російське громадянство і пов'язаний із компаніями з виробництва мастил для танків ЗСУ. У Бердянську нардепа називали "тіньовим господарем" міста і "місцевим феодалом".

Нагадаємо, 24 липня СБУ спільно з ДБР повідомили про підозру чинному народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ" Олександру Пономарьову.