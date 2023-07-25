Предлагал встретиться: у нардепа Пономарева обнаружили переписки с сотрудниками ФСБ, — Схемы (фото)

Нардеп от запрещенной партии "ОПЗЖ" Александр Пономарев, которого подозревают в госизмене, договаривался с российскими спецслужбами о встречах в Бердянске и Крыму, а также информировал их о работе своих предприятий в оккупации.

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У подозреваемого в госизмене народного депутата Александра Пономарева, которого 25 июля суд отправил В СИЗО на два месяца без права залога, во время обысков обнаружили переписку в Telegram с работниками ФСБ. Нардеп активно общался с представителями российских спецслужб, пока полгода находился в оккупированном Бердянске. Об этом сообщает "Радио Свободы".

В издании публикуют фото переписок Telegram, которые обнаружили правоохранители при обыске у Пономарева. Судя по ним, депутат поддерживал связь с двумя сотрудниками ФСБ с позывными "Богун" и "Лис". Весной и летом 2022 года он договаривался с ними о встречах в Бердянске и Крыму, а также информировал о работе своих предприятий в оккупации.

Переписки Александра Пономарева с сотрудниками ФСБ Фото: Схемы

В одной из переписок нардеп Пономарев сам был инициатором встречи с представителями российских спецслужб.

"Привет, надо пообщаться!", – говорится в сообщении, которое украинский политик отправил ФСБшнику с позывным "Богун" 10 июня 2022 года. Тот в ответ предложил встретиться в Симферополе.

Также в издании сообщают, что 1 июля 2022 года "Богун" записал Пономареву голосовое сообщение. ФСБшник называл нардепа "батя" и рассказывал о здоровье своей тещи.

"Бать, у меня пересмена внезапно возникла, я завтра уже уезжаю (..). Вчера был у тещи, ну просто навестил ее и там по делам поговорить, чувствует себя хорошо, все нормально, никакой помощи не нужно. (…) В любом случае у нее мой телефон московский будет. (…) Подскажу и помогу чем могу", – говорится в голосовом сообщении.

Кроме "Богуна" Пономарев общался с работником ФСБ, который подписан как Виктор "Лис". По данным источников журналистов программы "Схемы", это подчиненный "Богуна".

Переписки Александра Пономарева с сотрудниками ФСБ Фото: Схемы

Пономарев предлагал "Лису" встретиться на одном из своих предприятий в оккупированном Бердянске. После чего отправил ему отчеты о работе бизнеса, где говорилось, что "из-за проведения специальной военной операции полноценная работа холдинга Пономарева "усложнена", так как "отсутствуют логистические цепочки по поставке сырья, есть потеря европейского рынка". В документе предлагалось интегрировать предприятия холдинга Пономарева в экономику оккупированного Крыма. А передача бизнес-актива "в аренду" представителям так называемых "ЛДНР" называлась "нецелесообразной".

Что известно о деле нардепа Пономарева

24 июля СБУ совместно с ГБР сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Александру Пономареву. По версии следствия, в первый же день полномасштабного вторжения РФ в Украину народный избранник отправился из Киева в оккупированный Бердянск, где перешел на сторону врага. Его подозревают в государственной измене.

24 июля журналисты программа "Схемы" выяснили, что украинский политик полгода находился в захваченном Бердянске, где перезапустил производство моторных масел на собственных предприятиях, поставляя продукцию в РФ, а также, вероятно, помогал проводить ремонтные работы в городе.

25 июля Печерский суд Киева отправил под арест нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ на два месяца без возможности внесения залога.

Напомним, Александр Пономарев является депутатом Верховной Рады 9-го созыва от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь." С 24 февраля по 1 июня 2022 года он пропустил все заседания Рады во время войны, кроме голосования за военное положение.