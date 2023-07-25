Пропонував зустрітися: у нардепа Пономарьова виявили листування зі співробітниками ФСБ, — Схеми (фото)

Нардеп від забороненої партії "ОПЗЖ" Олександр Пономарьов, якого підозрюють у держзраді, домовлявся з російськими спецслужбами про зустрічі в Бердянську і Криму, а також інформував їх про роботу своїх підприємств в окупації.

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У підозрюваного в державній зраді народного депутата Олександра Пономарьова, якого 25 липня суд відправив у СІЗО на два місяці без права застави, під час обшуків виявили листування в Telegram із працівниками ФСБ. Нардеп активно спілкувався з представниками російських спецслужб, поки пів року перебував в окупованому Бердянську. Про це повідомляє "Радіо Свободи".

У виданні публікують фото листувань Telegram, які виявили правоохоронці під час обшуку у Пономарьова. Судячи з них, депутат підтримував зв'язок із двома співробітниками ФСБ із позивними "Богун" і "Лис". Навесні та влітку 2022 року він домовлявся з ними про зустрічі в Бердянську та Криму, а також інформував про роботу своїх підприємств в окупації.

Листування Олександра Пономарьова зі співробітниками ФСБ Фото: Схеми

В одному з листувань нардеп Пономарьов сам був ініціатором зустрічі з представниками російських спецслужб.

"Привіт, треба поспілкуватися!", — ідеться в повідомленні, яке український політик надіслав представнику ФСБ з позивним "Богун" 10 червня 2022 року. Той у відповідь запропонував зустрітися в Сімферополі.

Також у виданні повідомляють, що 1 липня 2022 року "Богун" записав Пономарьову голосове повідомлення. Він називав нардепа "батя" і розповідав про здоров'я своєї тещі.

"Бать, у мене перезміна раптово виникла, я завтра вже їду (...). Учора був у тещі, ну просто провідав її й там у справах поговорити, почувається добре, все нормально, ніякої допомоги не потрібно. (...) У будь-якому разі в неї мій телефон московський буде. (...) Підкажу і допоможу чим можу", — ідеться в голосовому повідомленні.

Крім "Богуна" Пономарьов спілкувався з працівником ФСБ, який підписаний як Віктор "Лис". За даними джерел журналістів програми "Схеми", це підлеглий "Богуна".

Листування Олександра Пономарьова зі співробітниками ФСБ Фото: Схеми

Пономарьов пропонував "Лису" зустрітися на одному зі своїх підприємств в окупованому Бердянську. Після чого відправив йому звіти про роботу бізнесу, де йшлося про те, що "через проведення спеціальної військової операції повноцінну роботу холдингу Пономарьова "ускладнено", оскільки "відсутні логістичні ланцюжки з постачання сировини, є втрата європейського ринку". У документі пропонувалося інтегрувати підприємства холдингу Пономарьова в економіку окупованого Криму. А передача бізнес-активу "в оренду" представникам так званих "ЛДНР" називалася "недоцільною".

Що відомо про справу нардепа Пономарьова

24 липня СБУ спільно з ДБР повідомили про підозру чинному народному депутату України від забороненої партії "ОПЗЖ" Олександру Пономарьову. За версією слідства, у перший же день повномасштабного вторгнення РФ в Україну народний обранець вирушив із Києва до окупованого Бердянська, де перейшов на бік ворога. Його підозрюють у державній зраді.

24 липня журналісти програми "Схеми" з'ясували, що український політик пів року перебував у захопленому Бердянську, де перезапустив виробництво моторних мастил на власних підприємствах, постачаючи продукцію до РФ, а також, імовірно, допомагав проводити ремонтні роботи в місті.

25 липня Печерський суд Києва відправив під арешт нардепа від забороненої партії ОПЗЖ на два місяці без можливості внесення застави.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов є депутатом Верховної Ради 9-го скликання від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя." З 24 лютого до 1 червня 2022 року він пропустив усі засідання Ради під час війни, крім голосування за воєнний стан.