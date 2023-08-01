Зеленский может лично приехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, — Bloomberg

По данным журналистов, во время визита в США украинский президент, вероятно, представит свою "формулу мира", которая состоит из 10 пунктов.

В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский может посетить Нью-Йорк, чтобы принять участие в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом пишет издание Bloomberg 31 июля со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом.

По данным издания, на Генассамблее ООН украинский лидер, вероятно, представит свою "формулу мира" из 10 пунктов, которая предусматривает полный вывод войск РФ с территории Украины, освобождение всех военнопленных и депортированных, а также обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

Также ожидается, что в Нью-Йорке Владимир Зеленский примет участие в других заседаниях и встречах в течение недели Генассамблеи ООН. По данным СМИ, в Киеве настаивают на проведении саммита по "формуле мира" во время заседания ООН.

Один из источников сообщил журналистам, что некоторые союзники Украины хотят, чтобы к этой концепции присоединились другие страны так называемого глобального юга. В качестве альтернативы также рассматривается обсуждение достижения мира в Украине в Совете Безопасности.

В публикации также упоминается о том, что "формула мира" Владимира Зеленского будет обсуждаться на встрече в Саудовской Аравии при участии более 20 стран, которая состоится в ближайшие выходные.

Напомним, что 27 июля Владимир Зеленский заявил, что выходом из зернового соглашения президент РФ Владимир Путин преследует некоторые цели, одна из которых — заработать. По словам президента Украины, в Кремле не уважают международное право и блокировка зерновой инициативы тому доказательство.

Ранее, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не снижает темпов своего стремления к вступлению в НАТО. По словам главы государства, официальный Киев имеет четкий план по запуску работы Совета Украина-НАТО на всех уровнях.