"Мы здесь с вами по одну сторону": в Финляндии спрогнозировали, когда Украина станет членом НАТО

Страна, участвующая в войне, не может напрямую быть приглашена в НАТО в соответствии с Вашингтонским договором.

Финляндия надеется, что Украина станет членом НАТО после победы в войне. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в интервью РБК-Украина.

"Мы надеемся, что это (вступление Украины в НАТО после войны, — ред.) будет возможно. И вы должны знать, что Финляндия, теперь, когда мы стали членами НАТО, конечно, имеет историю, которая очень отличается от Украины, но также имеет долгую границу с Россией, мы здесь с вами по одну сторону", – сказала Элина Валтонен.

По ее словам, у Украины есть сильная поддержка со стороны всех союзников, поэтому она считает, что "каждый помогает Украине стать членом альянса". Но, согласно Вашингтонскому договору, страну, которая находится в состоянии войны, не могут пригласить в НАТО.

"Поэтому нам просто пришлось создать процесс, с помощью которого мы привлекаем Украину настолько, насколько это возможно. И также создание Совета Украина-НАТО, я думаю, стало сильным сигналом того, что Украина – это часть нас, и мы обязаны предоставить Украине членство как можно скорее", — объяснила она.

Валтонен отметила, что после войны Финляндия будет помогать Украине в послевоенном восстановлении. В частности, Финляндия будет помогать "на всех фронтах", не только в военном плане, двусторонне и через все международные организации. В частности, страна будет участвовать в построении демократии и функционирующего гражданского общества для того, чтобы "все люди могли быть вовлечены". По ее словам, Финляндия также готова поделиться опытом в том, что у нее хорошо получается, например, в сфере образования.

Напомним, 31 июля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на этой неделе Украина начнет переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.

В то время как 24 июля министр обороны Эстонии Ханно Певкур подчеркнул поддержку Эстонией украинской позиции, в частности, относительно движения Украины в НАТО.