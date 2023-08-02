Арабское предложение. Почему Саудовская Аравия начала поиски мира для Украины

Саудовская Аравия инициировала проведение мирного саммита по поводу окончания войны в Украине. На встречу приглашены более 30 стран мира за исключением Российской Федерации. Китайские дипломаты на приглашение до сих пор не отреагировали. Фокус узнавал, каких результатов следует ждать встречи в Джидде и насколько она приблизит мир для Украины.

В эти выходные Джидда, что в Саудовской Аравии, будет принимать у себя саммит по обсуждению украинской формулы мира. О встрече стало известно еще в конце июля, однако дополнительные детали до сих пор не сообщаются. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители более 30 стран мира, но без российских дипломатов. Еще до подготовки саммита на этапе подтверждения участия именно отсутствие России стало преградой для президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Политик заявил, что искать решение для мира нужно вместе с Украиной и Россией.

По информации The Wall Street Journal, на саммит приедут представители ведущих стран Европейского Союза, США, а также Индии, Бразилии, Турции и ЮАР. Уже есть подтверждение от МИД Чехии. Несколько неожиданно к мирным инициативам решили присоединиться представители Ирана. Главная интрига — участие в мероприятии Китая, Пекин до сих пор официально не отреагировал на приглашение.

Президент общественной организации Либерально-демократическая Лига Украины Артур Харитонов напоминает, что Китай имеет свою формулу мира, которую представил в феврале 2023 года. Поэтому присоединение к обсуждениям других инициатив будет выглядеть как минимум нелогично.

"Китай находится во внутреннем дипломатическом кризисе, уволен Цинь Ган, на место главного дипломата вернулся Ван И, который является давним профессиональным лоббистом интересов Кремля. Как сейчас изменится китайская тактическая дипломатия — очень сложно спрогнозировать", — говорит эксперт Фокусу.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, на мероприятии ожидается обсуждение украинской формулы мира. Для этого будет использована так называемая трехфазовая структура обсуждения. На первом этапе запланировано обсуждение с послами каждого из пунктов формулы мира. На втором — инициируют встречи советников по нацбезопасности для поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации мирного плана. И на финальной фазе — учредительный Глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года. Глобальный саммит мира в Украине анонсировали на июль 2023 года, но по неизвестным пока причинам его решили отложить.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган исчез по неизвестным причинам, его заменит главный российский лоббист Ван И

"Есть вероятность, что на закрытых встречах удастся более основательно проговорить и донести позиции мирного плана Зеленского. Если удастся продвинуть хотя бы несколько пунктов, уже будет хорошо, перед сентябрьским заседанием Генассамблеи ООН. Надо понимать, что нужно согласовывать позиции и выступления как можно большего количества стран, поддерживающих Украину. Кроме того, не нужно забывать о подготовке к глобальному мирному саммиту, который уже некоторое время проводит украинское руководство", — рассказывает Фокусу политический эксперт Игорь Попов.

По информации агентства Bloomberg, президент Владимир Зеленский в сентябре 2023 года может посетить заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы лично представить свою формулу мира. По данным источников издания, план действий будет обсуждаться в эти выходные на встрече, которую организует Саудовская Аравия.

О чем формула мира Зеленского

В ноябре 2022 года президент Зеленский представил украинское видение мирного урегулирования в стране и мире. Документ был презентован в ходе обращения главы государства к участникам саммита "Группы двадцати". План содержит десять главных пунктов. А именно:

радиационная и ядерная безопасность (немедленное возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины);

продовольственная безопасность (бесперебойная работа зернового соглашения с расширением на все черноморские порты);

энергетическая безопасность (ограничение цен на российские энергоресурсы и защита украинских объектов средствами ПВО/ПРО);

освобождение всех пленных и депортированных;

соблюдение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости (создание Специального трибунала по российским преступлениям и возмещение убытков);

противодействие экоциду;

недопущение эскалации (предоставление Украине гарантий безопасности);

фиксация окончания войны (подписание многостороннего мирного договора).

Украинская формула мира нашла поддержку среди партнеров и союзников Украины. План уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Польша, Финляндия и страны Балтии. Против него выступили Российская Федерация, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия, Никарагуа и Мали. Впоследствии свои мирные планы начали представлять Китай, Индонезия и страны Африки во главе с Южно-Африканской республикой.

Непубличные переговоры в Копенгагене

Встреча в Джидде станет продолжением переговоров, состоявшихся в конце июня в Копенгагене. Переговоры прошли незаметно, в информационном поле было очень мало упоминаний о мероприятии и его деталях. Напомним, тогда сообщалось, что во встрече приняли участие представители: Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии. План Зеленского уже одобрили страны Запада, но есть политическое неприятие от развивающихся стран. На этот раз формат планируют расширить втрое.

В ноябре 2022 года президент Зеленский представил свою формулу мира перед участниками саммита G20 Фото: Getty Images

По словам политолога Николая Давидюка, на дипломатическом уровне нужно прокачать и подготовить страны партнеры к Генассамблее ООН, где президент Владимир Зеленский будет представлять свою формулу мира в Украине и мире.

"Джейку Салливану в Копенгагене удалось переломить страны Глобального Юга, сейчас задача сделать так, чтобы те кто остается нейтральным стали на сторону Украины, а те что настроены пророссийски — стали, хотя бы нейтральным. Это главная цель этих переговоров", — говорит Фокусу Николай Давидюк.

В чем интерес для Саудовской Аравии

В мае 2023 года во время визита Зеленского в Саудовскую Аравию, наследный принц Мухаммед бен Салман заявил о желании его страны стать посредником между Украиной и Россией в вопросе политического урегулирования конфликта. При этом, министр иностранных дел страны подчеркнул, что Саудовская Аравия выбирает активный нейтралитет. Мухаммеда бен Салмана сложно назвать промоутером интересов Украины, но он в 2022 году он приложил усилия по переговорам с РФ в вопросе обмена военнопленными. Сейчас он лично приглашает на встречу в формате мирных инициатив.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил о желании его страны стать посредником между Украиной и Россией в вопросе политического урегулирования конфликта Фото: middleeasteye.net

Надо заметить, что Саудовская Аравия и Китай имеют довольно близкие дипломатические отношения. В марте этого года Пекин стал посредником в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. В декабре 2022 года Китай подписал более 30 инвестиционных договоров с Эр-Риядом в различных сферах.

"Я сомневаюсь, что представители Китая будут на этом саммите. Разве, что как-то может заставить сама Саудовская Аравия. Здесь играет большая геополитика — Китай пытается заиграть с Эр-Риядом, чтобы отбить его от США, Вашингтон — предлагает стратегическое партнерство", — объясняет Фокусу Харитонов.

Чего ждать от переговоров в Саудовской Аравии

По словам эксперта по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илии Кусы, Джидду было выбрано для проведения переговоров по мирным инициативам, в том числе, для привлечения Китая в этот процесс. Он также предполагает, что не стоит ожидать каких-то знаковых решений, механизмов давления на Россию или заявлений от анонсированного саммита.

"Я бы не ждал от этого мероприятия каких-то знаковых решений, это больше место, где будут искать сближения Запад и страны Глобального Юга. По моему мнению, это будет второй раунд переговоров, тех, что состоялись недавно в Копенгагене. Встреча пройдет на уровне советников по вопросам безопасности с привлечением Украины. Выбор Саудовской Аравии можно объяснить тем, что они сами этого захотели, для Джидды это хороший репутационный и имиджевый шаг. Саудовская Аравия хочет быть посредником в таких переговорах. Сюда надо добавить, что это делается для того, чтобы приехал Китай, в Европу они ехать отказались. Он нужен для нахождения общих точек и сужения дипломатического коридора для РФ", — отмечает он Фокусу.

Вместе с тем, Игорь Попов предполагает, что тактическим вопросом саммита в Джидде может стать зерновая сделка.

"Мы уже услышали от стран Африки, что они заинтересованы в сделке, они готовы сами покупать зерно. Есть понятная положительная позиция Турции и Китая, если к ним всем присоединятся еще страны Глобального Юга, то есть шансы, что что-то удастся согласовать", — сказал он Фокусу.