Больны жена и ребенок: нардеп Холодов объяснил, почему решил сложить мандат (документ)

По словам депутата Андрея Холодова, он не может присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады Украины из-за болезни родственников, но продолжит помогать ВСУ из-за границы.

Народный депутат Андрей Холодов, который полгода не был в Украине, заявил, что не посещает заседания Верховной Рады из-за болезни жены и ребенка. Документом с объяснительной запиской 1 августа поделилась спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук у себя в Telegram.

"Андрей Холодов направил фракции обращения с объяснением причин подачи им заявления о сложении депутатских полномочий. Верховная Рада планирует рассмотреть ее на ближайшем пленарном заседании", — написала она.

Холодов в своем обращении заявил, что не может совмещать работу народным депутатом и лечение жены и ребенка.

"Поэтому я принял решение сложить полномочия народного депутата, чтобы мое место занял человек, который может посвятить себя этой работе", — отметил Холодов.

Он заявил, что в будущем будет помогать Украине и ее Вооруженным силам вместе с иностранными фондами и благотворительными организациями, с которыми удалось наладить сотрудничество.

Андрей Холодов объяснил, почему хочет сложить полномочия Фото: Скриншот

Скандал с нардепом Андреем Холодовым: что известно

Напомним, что журналисты программы "Схемы" 28 июля сообщили, что Андрей Холодов в январе 2023 года уехал из Украины и с тех пор не возвращался. Предположительно, он может жить в своем имении на Кипре или в Вене, где его супруга строит бизнес в бьюти индустрии.

По информации СМИ, последний раз Холодов был в Украине 21 января 2023 года. Утром того дня он на автомобиле Mercedes GLS 450 пересек границу через пункт пропуска "Порубное" в Черновецкой области. До этого нардеп выезжал за границу 17 декабря, а затем вернулся 11 января и пробыл в Украине 10 дней.

31 июля спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Холодов написал заявление о том, чтобы сложить мандат народного депутата.

"В Верховную Раду поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины", — написал Стефанчук.

Позже стало известно, что Холодова исключили из партии "Слуга народа". По мнению главы партии Елены Шуляк, такие действия свидетельствуют о том, что "некоторые использовали возможность попасть под именем Президента к власти, а затем дерзко пренебрегли интересами людей".