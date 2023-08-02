Мировые лидеры разрабатывают новый маршрут для украинского зерна, — эксперты

Международные партнеры Украины заявили о вероятном продолжении действия зернового коридора, но уже без участия России.

После выхода РФ из "зерновой сделки", россияне начали наносить массированные ракетные удары по украинским зернохранилищам и портовой инфраструктуре, а также угрожать нападениями на гражданские суда. В ответ международные партнеры заявили о вероятном продолжении действия зернового коридора, но уже без участия России. Каким может быть маршрут — решающее слово скажет Турция. Об этом заявил в комментарии Фокусу для материала "На языке ультиматумов. Сможет ли Россия превратить Черное море в свое внутреннее" координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

Он отмечает, вблизи украинских территориальных вод находятся суда под турецким флагом. "К тому же именно Турция контролирует и закрыла для внешних российских кораблей проливы Босфор и Дарданеллы. А еще Турция инициирует более активное привлечение НАТО. Поэтому можно ожидать, что предложение для России от них будет в виде ультиматума — языка, который она лучше всего понимает", — говорит эксперт.

Алексей Мельник отмечает, что ключевым влиятельным игроком в этой ситуации остается Турция, поскольку один из кораблей, который вчера зашел, был под турецким флагом. Сейчас мир ждет личной встречи президента Турции Реджепом Тайипом Эрдогана и Путина. Она может состояться уже в августе. И, вероятно, будет согласовано новое соглашение и маршрут.

"Каким он будет, будет зависеть от Турции, — добавляет Мельник, — То есть какой будет позиция Анкары, так и будет сформировано политическое решение или коалиция государств. Но пока исходя из последней информации, что последние несколько дней Путин не берет трубку от Эрдогана, думаю, президент Турции, учитывая некоторые его известные психологические качества, сможет откорректировать свою позицию — подобные случаи не пройдут для Путина безнаказанно".

Маршрут может пролегать через воды Румынии, Болгарии и Турции.

Напомним, 31 июля израильское судно вошло в украинское устье Дуная, за ним следовали еще два — из Греции и Турции. OSINT-сообщество отмечает, что корабли бросили вызов российским угрозам навигации.

Больше читайте в материале Фокуса "На языке ультиматумов. Сможет ли Россия превратить Черное море в свое внутреннее."