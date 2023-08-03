Проверки военкомов и тотальная мобилизация. Как остановить дискредитацию армии из-за действий ТЦК

Боевые офицеры начали говорить о необходимости полного включения государства в войну и о подготовке к тотальной мобилизации. Вместе с тем, проверки ТЦК дают пока неутешительные результаты, поэтому они могут быть продлены еще на три месяца. Фокус узнавал, как влияют на мобилизационную кампанию такие проверки и каким образом можно решить проблемы ТЦК.

В Украине продлена всеобщая мобилизация и проверка территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов). Проверка ТЦК уже выявила проблемы в 11 областях, а обращения продолжают поступать.

По словам заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Алексея Павлюка, который является куратором реформирования бывших военкоматов, проверка ТЦК может быть продлена еще на три месяца.

"Главная цель нашей деятельности заключается в том, чтобы работа ТЦК полностью соответствовала нормам действующего законодательства и выполнению задач по назначению. Во время войны мы не можем допустить срыва мобилизации. Также среди основных целей значится минимизация коррупционных рисков", — написал Павлюк в своем Телеграм-канале.

Фокус уже рассказывал, что военно-политическое руководство рассматривает возможность замены руководителей ТЦК на военнослужащих, которые имеют тяжелые ранения и не могут выполнять боевые задачи по состоянию здоровья. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский еще в конце апреля 2022 года, однако никаких назначений пока не сделано.

В преддверие полномасштабного наступления РФ на Украину систему советских военкоматов полностью заменили ТЦК Фото: Getty Images

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину объявленная мобилизация в ряды Сил обороны не останавливается ни на день. В этом отличие от волн мобилизации во время проведения АТО. Сколько сейчас украинцев воюют и мобилизованы на службу, официально не известно. В мае 2022 года президент Зеленский называл цифру в 700 тыс. человек, вероятно, эта цифра не уменьшилась.

Будет ли тотальная мобилизация в Украине

О потерях личного состава официально не говорят, но они есть. Так же, как и отмечается низкое качество кадрового подбора во время мобилизации. О проблемах не говорят на государственном уровне, но в виде собственной инициативы в социальных сетях обращают внимание боевые офицеры.

Например, командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук рассказал, что победить агрессора можно благодаря полному включению государства в войну. Речь идет о тотальной мобилизации в селах и городах, а также переориентации частного сектора на военные рельсы.

"Где в городах не видно войны, где у каждого свой фронт — информационный, музыкальный, коммунальный, энергетический, экономический и так до бесконечности... Будет ли в таком случае победа? Хотя зачем вам задавать этот вопрос, пейте успокоительное в виде заявлений об "уже скором освобождении Крыма", ходите на работу, курите кальян, донатьте по 1000 гривен в месяц и продолжайте жить по принципу "как-то будет", — пожаловался военный.

Тему продолжил офицер ВСУ Мирослав Гай, который написал в Facebook, что воевать в Украине придется всем.

Тему вероятной тотальной мобилизации подхватили социальные сети и блоги, так, что Генштабу ВСУ пришлось предоставлять опровержение, назвав это информационной кампанией врага.

"Любые изменения и проверки в ТЦК не повлияют на ход мобилизационной кампании, это система, которая выстроена и работает. Поэтому не стоит переживать о срыве мобилизации. Очевидно, что сейчас активизировались процессы отправки в войска после продления мобилизации, поэтому такие разговоры будут продолжаться", — говорит Фокусу полковник ВСУ, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

По его словам, по разным оценкам из открытых источников, у нас с февраля 2022 года воюют до полумиллиона человек. Понятно, что имеют место истощение, усталость, потери личного состава. Людей нужно менять плюс иметь необходимый резерв.

Для выполнения плана мобилизации работникам ТЦК приходится выписывать повестки чуть ли не на коленке Фото: Генштаб ВСУ

"Мобилизационные процессы являются государственной тайной. По моему мнению, вполне обоснованной является цифра в 100 тыс. человек, мобилизованных в эту кампанию. Это позволит провести ротацию и демобилизацию для призванных по мобилизации не кадровых военных на контрактах", — говорит Селезнев.

Ранее Фокус рассказывал, что проблемой для мобилизации большого количества военнообязанных является необходимость их обеспечения. Если отправить в ВСУ 1 млн солдат из тыла, нужно будет укомплектовать 1250 батальонных тактических групп. Это 13 750 танков, 41 250 боевых бронированных машин, миллионы автоматов с патронами, плюс снаряжение. Сюда же нужно добавить тотальную нагрузку на финансовую систему из-за выплат денежного обеспечения — зарплат.

В чем проблема ТЦК

Вопрос реформирования военкоматов впервые возник в 2014 году, когда фактически разрушенная система мобилизации не справлялась с вызовами, которые возникли с началом Антитеррористической операции. Стоит заметить, что еще тогда обсуждалась инициатива по замене военкомов на боевых офицеров с ранениями, но, опять же, дальше разговоров тема не зашла.

Уже в 2017 году на базе военкоматов в Черниговской области был начат пилотный проект функционирования первых территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). За два года проект расширили еще на три области, а с 1 ноября 2020 года ТЦК СП заменили военкоматы по всей Украине. Ожидалось, что новый подход должен улучшить работу с мобилизационными резервами, но на деле ТЦК так и остались бывшими военкоматами с новым названием.

В канун полномасштабного наступления РФ на Украину правительство утвердило положение о ТЦК и возложило на них обеспечение выполнения законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Как и раньше, непосредственное руководство и контроль за деятельностью ТЦК осуществляют соответствующие оперативные региональные командования, их в Украине четыре — ОК "Север", ОК "Юг", ОК "Восток" и ОК "Запад". Назначение руководителей центров также происходит там — в соответствии с номенклатурой должностей для назначения военнослужащих. Система мобилизации входит в Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил, а не Минобороны. Основной задачей ТЦК остается мобилизационная подготовка и проведение мобилизации.

Своими неправомерными действиями работники ТЦК уже давно дискредитируют Вооруженные силы Украины Фото: Facebook

По мнению военного эксперта Олега Старикова, объявленные проверки ТЦК не дадут ожидаемого результата, ведь такие действия решают только последствия, а не проблемы. Нужен комплексный подход, ведь замена одних военкоматов на других ничего не решает, коррупционная составляющая никуда не денется.

"В Украине полностью провалена кадровая работа с офицерами ТЦК. Что мы видим сейчас? Ежедневные скандалы с приводами в ТЦК силой, факты избиения граждан. Все это лишь дискредитирует ВСУ, с каждым днем все больше. На выполнение плана мобилизации нет подхода к качественному подбору кадров, что отражается на комплектовании военных подразделений мобилизованными. Например, немотивированный солдат, который не хочет воевать, развалит дисциплину в своем подразделении за неделю. Или мобилизованный с недостатками здоровья, который не может выполнять поставленную задачу, ставит под угрозу все подразделение", — объясняет он Фокусу.

Как решить проблему военкоматов

Владислав Селезнев напомнит, о кейсе одесского полковника Борисова, который показал, что проверки не всегда дают необходимый результат. Тогда проверка одиозного военкома ничего не обнаружила, только после общественного резонанса и журналистской работы он был отстранен. Вместе с тем, вызывает дискуссии вопрос о том, кто именно проводит эти проверки ТЦК. Сейчас в Украине не функционируют институты военных прокуроров и соответствующих судебных инстанций.

"В структуре Минобороны есть военная служба правопорядка, которая проводит эти проверки. Возможно привлекают контрразведку Службы безопасности Украины, но у меня нет сведений об этом", — говорит собеседник.

По словам заместителя министра Павлюка, кроме комиссий проверки, к этой работе привлечены Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Государственное бюро расследований, которое с начала войны расследует 106 уголовных производств о нарушениях во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 лицу, 8 обвинительных актов в отношении 16 человек направлено в суд.

"Нельзя решить проблему всех убрав и назначив новых. Виноваты не военкомы, а сама система. По моему мнению, проблему можно решить, вернувшись к старым кадровым методам, которые использовались и в СССР, и в США. Там в случае рассмотрения специалиста на должность, его должны были рекомендовать еще два человека из структуры, которые в дальнейшем несли ответственность за него. В нашем случае, если военком будет уличен в неправомерных действиях или коррупции — должен понести ответственность его руководитель, а также лицо, которое подписывало представление на его назначение. Да, это классическая коллективная ответственность, но она дает свои результаты", — предлагает Стариков.

Эксперт приводит исторические аналогии, когда в 60-70-х годах прошлого века так удалось побороть случаи вербовки агентов ЦРУ разведками других стран. Тогда представление на их назначение визировали не коллеги, а сенаторы или конгрессмены под свою ответственность и авторитет. Такие назначения могли получить только проверенные и надежные кадры. В результате это снизило факты предательства в десятки раз.