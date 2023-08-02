Тотальная мобилизация: могут ли в ряды ВСУ привлечь всех украинцев

Есть мнение, что победить в войне с Россией можно путем тотальной мобилизации всех украинцев. Страна останется без спасателей, вытаскивающих людей из под завалов домов и тех, кто восстанавливает энергообъекты после ракетных атак. Загнать всех в армию — значит создать огромный кризис в системе ВСУ и в тылу, считают военные эксперты.

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Большая война с Россией может затянуться минимум на пять лет из-за концептуально неправильного подхода к пониманию ее природы. Командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук считает, что победить агрессора можно благодаря полному включению государства в войну. Речь идет о тотальной мобилизации в селах и городах, а также переориентации частного сектора на военные рельсы.

Вторая модель, по его мнению, это создание информационного пространства, где "кормят обещаниями о скором конце войны, мобилизацией добровольцев или тех, кто не может откупиться".

"Где в городах не видно войны, где у каждого свой фронт — информационный, музыкальный, коммунальный, энергетический, экономический и так до бесконечности… Будет ли в таком случае победа? Хотя зачем вам задавать этот вопрос, пейте успокоительное в виде заявлений об "уже скором освобождении Крыма", ходите на работу, курите кальян, донатьте по 1000 гривен в месяц и продолжайте жить по принципу "как-то будет", — пожаловался военный.

Спасатели и медики на передовой: кто будет лечить людей и чинить энергообъекты?

Призыв военнообязанных в Украине во время большой войны проходит по мобилизационным планам Генштаба ВСУ и опирается на необходимость доукомплектования армии. Всех призвать на фронт не могут, пока действует статья 23 Закона о мобилизации с перечнем лиц, не подлежащих призыву.

В случае тотальной мобилизации остановится экономика страны, отметил в общении с Фокусом координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко. Многие украинки работоспособного возраста выехали с детьми за границу и украинская экономика ощущает потери.

"Много профессионалов делают нужную работу в тылу, их нельзя оторвать от производства. Возьмем работников ГСЧС и энергосферы. Только благодаря им Украина восстанавливается после массированных ракетных ударов ВС РФ. Если дать им оружие, кто будет ремонтировать энергообъекты?" — спрашивает Коваленко.

Медики, учителя, коммунальщики, специалисты по сбору информации и кибербезопасности тоже нужны в тылу. А пожертвования на армию действительно влияют на ход боевых действий, уверен Коваленко.

"Его подразделение [батальон Дмитрия Кухарчука] ожидало бы автомобиль Hummer от международных партнеров 2 месяца. За донаты им бы отправили десяток Volkswagen T4. Конечно, это не Hummer, но гражданские машины тоже нужны", — объяснил он.

Почти 14 тысяч танков на миллион солдат: как обеспечить всех вооружением?

Другая проблема — штатная комплектация подразделения. Если отправить в ВСУ 1 млн солдат из тыла, нужно будет укомплектовать 1250 батальонных тактических групп. Это 13 750 танков, 41 250 боевых бронированных машин, миллионы автоматов с патронами, плюс снаряжение, подсчитал Коваленко.

"Вопрос, кто даст столько вооружений? Сказать тотальная мобилизация — легко. Но организовать ее без тотального экономического кризиса невозможно. Мы деградируем при таком подходе и в качественном ведении боевых действий", — заключил специалист.

Военный эксперт Олег Жданов в разговоре с Фокусом обращает внимание на зависимость армии Украины от поставок помощи Запада.

"Смысл набрать людей и держать их на полигонах? Превратить их в легкую мишень для российских ракет? Расчет должен вестись исходя из наличия техники, плюс в резерве до 30%. Далее ждем следующую партию оружия", — привел он пример.

Стопроцентный перевод экономики Украины на военные рельсы возможен лишь при объявлении войны. Экономика заработает на нужды фронта, а тыл получит товары первой необходимости. Милитаризация экономики помогла бы ослабить зависимость от помощи западных стран, заверил эксперт.

Напомним, что полицейские и работники СБУ недавно провели обыски почти в 100 военкоматах в 11 областях Украины. Правоохранители выявили масштабные схемы — мужчин снимали с воинского учета за 6 тыс. долларов.

Фокус уже писал о черных и серых схемах уклонения от службы в ВСУ. Военкомы и специалисты военно-врачебных комиссий массово выписывали за деньги фиктивные справки.