Тотальна мобілізація: чи можуть до лав ЗСУ залучити всіх українців

Є думка, що перемогти у війні з Росією можна шляхом тотальної мобілізації всіх українців. Країна залишиться без рятувальників, які витягують людей з під завалів будинків і тих, хто відновлює енергооб'єкти після ракетних атак. Загнати всіх в армію — значить створити величезну кризу в системі ЗСУ і в тилу, вважають військові експерти.

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Велика війна з Росією може затягнутися щонайменше на п'ять років через концептуально неправильний підхід до розуміння її природи. Командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук вважає, що перемогти агресора можна завдяки повному включенню держави у війну. Йдеться про тотальну мобілізацію в селах і містах, а також переорієнтацію приватного сектору на військові рейки.

Друга модель, на його думку, це створення інформаційного простору, де "годують обіцянками про швидкий кінець війни, мобілізацією добровольців або тих, хто не може відкупитися".

"Де в містах не видно війни, де в кожного свій фронт — інформаційний, музичний, комунальний, енергетичний, економічний і так до нескінченності... Чи буде в такому разі перемога? Хоча навіщо вам ставити це запитання, пийте заспокійливе у вигляді заяв про "вже швидке звільнення Криму", ходіть на роботу, куріть кальян, донатьте по 1000 гривень на місяць і продовжуйте жити за принципом "якось буде", — поскаржився військовий.

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Призов військовозобов'язаних в Україні під час великої війни відбувається за мобілізаційними планами Генштабу ЗСУ і спирається на необхідність доукомплектування армії. Усіх призвати на фронт не можуть, поки діє стаття 23 Закону про мобілізацію з переліком осіб, які не підлягають призову.

У разі тотальної мобілізації зупиниться економіка країни, зазначив у спілкуванні з Фокусом координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко. Багато українок працездатного віку виїхали з дітьми за кордон і українська економіка відчуває втрати.

"Багато професіоналів роблять потрібну роботу в тилу, їх не можна відірвати від виробництва. Візьмемо працівників ДСНС та енергосфери. Тільки завдяки їм Україна відновлюється після масованих ракетних ударів ЗС РФ. Якщо дати їм зброю, хто ремонтуватиме енергооб'єкти?" — запитує Коваленко.

Медики, вчителі, комунальники, фахівці зі збору інформації та кібербезпеки теж потрібні в тилу. А пожертви на армію дійсно впливають на перебіг бойових дій, упевнений Коваленко.

"Його підрозділ [батальйон Дмитра Кухарчука] очікував би автомобіль Hummer від міжнародних партнерів 2 місяці. За донати їм би відправили десяток Volkswagen T4. Звичайно, це не Hummer, але цивільні машини теж потрібні", — пояснив він.

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Інша проблема — штатна комплектація підрозділу. Якщо відправити до ЗСУ 1 млн солдатів із тилу, потрібно буде укомплектувати 1250 батальйонних тактичних груп. Це 13 750 танків, 41 250 бойових броньованих машин, мільйони автоматів з патронами, плюс спорядження, підрахував Коваленко.

"Питання, хто дасть стільки озброєнь? Сказати тотальна мобілізація — легко. Але організувати її без тотальної економічної кризи неможливо. Ми деградуємо за такого підходу і в якісному веденні бойових дій", — підсумував фахівець.

Військовий експерт Олег Жданов у розмові з Фокусом звертає увагу на залежність армії України від поставок допомоги Заходу.

"Сенс набрати людей і тримати їх на полігонах? Перетворити їх на легку мішень для російських ракет? Розрахунок має вестися виходячи з наявності техніки, плюс у резерві до 30%. Далі чекаємо на наступну партію зброї", — навів він приклад.

Стовідсоткове переведення економіки України на військові рейки можливе лише при оголошенні війни. Економіка запрацює на потреби фронту, а тил отримає товари першої необхідності. Мілітаризація економіки допомогла б послабити залежність від допомоги західних країн, запевнив експерт.

Нагадаємо, що поліцейські та працівники СБУ нещодавно провели обшуки майже у 100 військкоматах в 11 областях України. Правоохоронці виявили масштабні схеми — чоловіків знімали з військового обліку за 6 тис. доларів.

Фокус уже писав про чорні та сірі схеми ухилення від служби в ЗСУ. Військкоми і фахівці військово-лікарських комісій масово виписували за гроші фіктивні довідки.