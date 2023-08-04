Верховный Суд поддержал политику Генштаба ВСУ в наказании военных

Суд установил, что дисциплинарные проступки могут привести к подрыву воинской дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства, что в условиях военного положения недопустимо.

Верховный Суд считает, что пять лет заключения для военных способствует дисциплине в армии. Накануне он принял постановление. На него в комментарии Фокусу для материала "Закон штабных офицеров: почему военных за дезертирство наказывают строже, чем государственных изменников" обращает внимание адвокат, юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

18 января 2023 Садгорский райсуд Черновцов признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК и назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Вместе с тем, на основании ст. 75 УК он был освобожден от отбывания наказания с испытанием со сроком два года. Однако уже 17 марта 2023 года Черновицкий апелляционный суд отменил предыдущее решение об освобождении от отбывания наказания, назначив реальное.

Защита военнослужащего обратилась в Верховный Суд, отметив несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного преступления и указав, что осужденный признал свою виновность и во время досудебного расследования, и в судах предыдущих инстанций. Кроме того, защитники пояснили, что апелляция не учла, что инцидент произошел из-за серозных семейных обстоятельств: отец, который проходит службу в рядах ВСУ получил контузию, а также травму позвоночника и ноги, дома осталась мать с четырьмя несовершеннолетними детьми.

Верховный Суд поддержал апелляцию, отметив, что "освобождение от отбывания наказания с испытанием военнослужащего за невыполнение им приказа в условиях военного положения не только не будет способствовать предотвращению совершения новых уголовных преступлений другими лицами, а наоборот создаст у таких лиц уверенность в безнаказанности за отказ от выполнения приказов командиров, а также отказ от защиты Родины". "Указанное свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного преступления, поскольку может привести к подрыву воинской дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства, что в условиях военного положения недопустимо", — говорится в постановлении.

Адвокат Владимир Рысенко объясняет, речь идет о применении статьи 402 УК, которая не вошла в перечень статей по закону 8271 об усилении уголовной ответственности военнослужащих, который Верховная Рада приняла в конце 2022 года. Он предусматривает жестокое наказание за самовольное оставление воинской части, места службы и поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых задач — лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.

По ст. 402 УК ранее можно судьи могли выносить решение об условном сроке наказания. Верховный же суд не просто попытался прекратить такую практику, но и указать на существующую государственную политику, которая, собственно, поддерживает логику Генштаба.

"Это решение является очень важным, поскольку любое постановление Верховного Суда как принятое по результатам рассмотрения определенной категории дел, учитывается судами низшей инстанции, — объясняет в комментарии Фокусу Владимир Рысенко, который проанализировал десятки приговоров после принятия закона в декабре 2022 года. — Поэтому суды низшей инстанции будут ссылаться на это решение при рассмотрении аналогичных дел".

Больше читайте в материале Фокуса "Закон штабных офицеров: почему военных за дезертирство наказывают строже, чем государственных изменников".