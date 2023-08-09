Хочет снова быть адвокатом в Украине: Медведчук подал иск в суд (фото)

Существует две причины, которые смотивировали экс-нардепа подать иск, рассказал адвокат Роман Тытыкало. Интересы бывшего нардепа будет представлять Алексей Калинников, который преподает в школе, которую возглавляет соратница политика Лидия Изовитова.

Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук подал иск на решение Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью. Об этом сообщил адвокат Роман Тытыкало в комментарии ОО "Рух ЧЕСНО".

"Иск не имеет перспектив, поскольку нет оснований для его удовлетворения", — сказал Роман Тытыкало.

По словам адвоката, существует два варианта развития событий. В частности, либо Медведчук имеет связи в судебном, правоохранительном и адвокатском сообществах и попытается добиться положительного решения суда, либо он делает это для пиара на российскую аудиторию. Тогда как в объяснениях КДКА Медведчук заявил, что открытие дисциплинарного производства связано с политическим преследованием и репрессиями из-за его политических взглядов.

Отметили, что интересы Виктора Медведчука представляет адвокат Алексей Калинников, который преподает в Высшей школе адвокатуры НААУ, которую возглавляет соратница Медведчука — Лидия Изовитова.

Напомним, 24 мая стало известно, что Дисциплинарная палата квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области лишила бывшего нардепа Виктора Медведчука права заниматься адвокатской деятельностью. В частности, Медведчук был адвокатом поэта Василия Стуса в 1980 году. Журналисты опубликовали подробный анализ судебного дела, который доказывает ненадлежащее исполнение Медведчуком своих обязанностей.

17 апреля Фокус писал, что Медведчук заявил в своей статье "Аргументы и факты", что одновременно с возникновением независимой Украины в стране "возродился нацизм".