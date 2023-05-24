"Историческая справедливость": Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью

Юрист Илья Костин рассказал, что был вынужден требовать отстранения от участия в рассмотрении жалобы одного из членов палаты из-за его связей с бизнесом экснардепа. По его мнению, решение КГКА является возобновлением справедливости.

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Дисциплинарная палата квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области удовлетворила совместную жалобу депутата Киевского областного совета от партии "Европейская солидарность" Романа Титикала и юриста Ильи Костина, лишив бывшего нардепа Виктора Медведчука права заниматься адвокатской деятельностью. Об этом 24 мая сообщил в соцсетях Титикало.

"Медведчук больше не адвокат! Историческая справедливость состоялась", — говорится в его посту.

Юрист Илья Костин отметил, что целью жалобы кроме возобновления справедливости была защита "имени украинской адвокатуры".

"К сожалению, вынуждены были подать отвод одному из членов дисциплинарной палаты в связи со связями с Медведчуком и его бизнес-империей. Борьба продолжается. Самая легкая ее форма — бумажная", — подчеркнул Костин.

Фото: Facebook / Роман Титикало Фото: Facebook / Роман Титикало Фото: Facebook / Ілья Костин

Журналисты Liga.net обратились за комментарием по поводу заявления Титикала к главе КДКА Киевской области Владимиру Полищуку.

Полищук подтвердил, что 24 мая комиссия действительно "приняла дисциплинарное решение по лишению его (Медведчука — ред.) статуса адвоката".

Медведчук был адвокатом поэта Василия Стуса в 1980 году. Журналисты опубликовали детальный анализ судебного дела, доказывающий ненадлежащее исполнение защитником своих обязанностей. В 1985 году Стус скончался в тюремном карцере лагеря особого режима.

Напомним, Виктор Медведчук убежден, что одновременно с обретением Украиной независимости в мире возродился нацизм.

Также бывший депутат заявлял, что Запад "выращивал" украинцев для конфликта с РФ.