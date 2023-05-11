По словам бывшего нардепа Медведчука, украинцы слишком агрессивны для Европы. Запад якобы навязал им комплекс жертвы.

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Бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что "современную украинскую ментальность растили в американских пробирках". Он добавил, что Запад "растил" украинцев в своих целях. Слова бывшего парламентария приводят росСМИ.

"Политические украинцы – психологическое оружие против России, и на большее они не способны", — считает политик.

По его мнению, в советскую жизнь украинцы вернуться не могут, а для Европы — слишком агрессивны.

Коллаборант заявил, что украинскому народу навязывали комплекс жертвы, которая "должна отомстить даже ценой своей жизни".

"Запад "растил" их для конфликта с Россией — больше ни для чего", — уверен Медведчук.

Напомним, что 17 апреля бывший народный депутат Виктор Медведчук заявил, что одновременно с возникновением независимой Украины "возродился нацизм". Власти страны он обвинил в геноциде русскоговорящего населения на востоке.

Кроме того, 17 апреля бывшие партийцы ОПЗЖ рассказали журналистам, что Виктор Медведчук до начала полномасштабного вторжения ВС РФ призывал некоторых коллег уехать из страны. Причину он не озвучивал.