За словами колишнього нардепа Медведчука, українці надто агресивні для Європи. Захід начебто нав'язав їм комплекс жертви.

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Колишній народний депутат України Віктор Медведчук заявив, що "сучасну українську ментальність вирощували в американських пробірках". Він додав, що Захід "вирощував" українців у своїх цілях. Слова колишнього парламентаря наводять росЗМІ.

"Політичні українці – психологічна зброя проти Росії, і більше вони не здатні", — вважає політик.

На його думку, у радянське життя українці повернутися не можуть, а для Європи надто агресивні.

Колаборант заявив, що українському народу нав'язували комплекс жертви, яка "має помститися навіть ціною свого життя".

"Захід "вирощував" їх для конфлікту з Росією — більше ні для чого", — упевнений Медведчук.

Нагадаємо, що 17 квітня колишній народний депутат Віктор Медведчук заявив, що одночасно із виникненням незалежної України "відродився нацизм". Владу країни він звинуватив у геноциді російськомовного населення Сході.

Крім того, 17 квітня колишні партійці ОПЗЖ розповіли журналістам, що Віктор Медведчук до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ закликав деяких колег виїхати з країни. Причини він не озвучував.