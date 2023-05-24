"Історична справедливість": Медведчука позбавили права займатися адвокатською діяльністю

Юрист Ілля Костін розповів, що був змушений вимагати усунення від участі в розгляді скарги одного з членів палати через його зв’язки з бізнесом екснардепа. На його думку, рішення КДКА є відновленням справедливості.

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Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області задовольнила спільну скаргу депутата Київської обласної ради від партії "Європейська солідарність" Романа Титикала та юриста Іллі Костіна, позбавивши колишнього нардепа Віктора Медведчука права займатись адвокатською діяльністю. Про це 24 травня повідомив у соцмережах Титикало.

"Медведчук більше не адвокат! Історична справедливість відбулась", — йдеться у його пості.

Юрист Ілля Костін зазначив, що метою скарги окрім відновлення справедливості був захист "імені української адвокатури".

"На жаль, вимушені були подати відвід одному з членів дисциплінарної палати у зв’язку зі зв’язками з Медведчуком та його бізнес-імперією. Боротьба триває. Найлегша її форма — паперова", — підкреслив Костін.

Фото: Facebook / Роман Титикало Фото: Facebook / Роман Титикало Фото: Facebook / Ілля Костін

Журналісти Liga.net звернулись за коментарем щодо заяви Титикала до голови КДКА Київської області Володимира Поліщука.

Поліщук підтвердив, що 24 травня комісія дійсно "ухвалила дисциплінарне рішення щодо позбавлення його (Медведчука — ред.) статусу адвоката".

Медведчук був адвокатом поета Василя Стуса у 1980 році. Журналісти опублікували детальний аналіз судової справи, який доводить неналежне виконання захисником своїх обов’язків. У 1985 році Стус помер у тюремному карцері табору особливого режиму.

Нагадаємо, Віктор Медведчук переконаний, що одночасно зі здобуттям Україною незалежності у світі відродився нацизм.

Також колишній депутат заявляв, що Захід "вирощував" українців для конфлікту з РФ.