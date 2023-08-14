В ближайшие дни: СМИ анонсировали возможный визит Путина в Турцию

Российский президент может впервые с начала полномасштабной войны в Украине посетить страну, которая входит в НАТО.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Турцию в ближайшие дни. Об этом пишет турецкая газета Milliyet 14 августа.

Как отмечают авторы публикации, приезд Владимира Путина в Турцию станет его первым визитом в страну НАТО с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Сообщается, что взаимодействие с Украиной, США и европейскими государствами по поводу "зерновой сделки" РФ осуществляет при посредничестве Анкары. Турция ведет переговоры с рядом стран в координации со своими ведомствами, в частности с Министерством торговли, МИД и Минобороны.

По словам представителей турецких СМИ, накануне визита Владимира Путина в Турцию возросла "дипломатичность в решении проблем", связанных с "зерновой сделкой".

Журналисты также отмечают, что "зерновое соглашение" было предметом обсуждения на заседании Совета национальной безопасности Турции.

"Было заявлено, что эскалация напряженности в Черном море никому не будет интересна. Все стороны были призваны сесть за стол переговоров", — говорится в заявлении, обнародованном после заседания.

Напомним, 9 августа президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен возродить зерновую сделку в "расширенном масштабе". Он призвал международное сообщество помочь ему и превратить инициативу в основу окончания войны между Украиной и Россией.

Ранее, 21 июля, мы сообщали, что Реджеп Эрдоган обратился к странам Запада с призывом "принять меры" касательно ожиданий президента Российской Федерации Владимира Путина от "зернового соглашения".