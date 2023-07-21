"На благо человечества": Эрдоган призвал Запад учесть ожидания Путина от "зерновой сделки"

Турецкий президент считает, что Россия может поддержать возобновление "зернового коридора", однако для этого западные страны должны соблюсти некоторые условия.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к странам Запада с призывом "принять меры" касательно ожиданий президента Российской Федерации Владимира Путина от "зернового соглашения". Об этом пишет Daily Sabah 21 июля.

Как отмечает турецкий лидер, расторжение "зерновой сделки" повлечет за собой рост цен на продовольствие и дефицит, что может спровоцировать новые волны мигрантов.

Реджеп Эрдоган также заявил о намерении обсудить этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил уверенность в том, что функционирование "зернового коридора" можно восстановить.

"Мы знаем, что у президента Путина также есть определенные ожидания от западных стран, и для этих стран крайне важно принять меры в этом отношении", — сказал президент Турции.

По словам Эрдогана, если ожидания российской стороны оправдаются, то Москва снова вернется к соблюдению "зернового соглашения". В публикации также говорится, что в рамках сделки из украинских портов отгружено более 33 млн тонн зерна.

"Продолжение такой жизненно важной инициативы с точки зрения ее результатов идет на благо человечества", — подчеркнул турецкий президент.

Напомним, 17 июля в МИД РФ подтвердили выход из "зернового соглашения". При этом Реджеп Эрдоган заявил, что, по его мнению, Владимир Путин "хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался".

В Минобороны РФ также заявили, что корабли, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, страны, чей флаг будет замечен на этих суднах, будут считаться вовлеченными в войну на стороне Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью от 19 июля сказал, что Киев готов возобновить экспорт зерна, несмотря на угрозу атак Вооруженных сил Российской Федерации в Черном море.