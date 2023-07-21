"На благо людства": Ердоган закликав Захід врахувати очікування Путіна від "зернової угоди"

Турецький президент вважає, що Росія може підтримати відновлення "зернового коридору", однак для цього західні країни мають дотриматися деяких умов.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган звернувся до країн Заходу із закликом "вжити заходів" щодо очікувань президента Російської Федерації Володимира Путіна від "зернової угоди". Про це пише Daily Sabah 21 липня.

Як зазначає турецький лідер, розірвання "зернової угоди" спричинить зростання цін на продовольство і дефіцит, що може спровокувати нові хвилі мігрантів.

Реджеп Ердоган також заявив про намір обговорити це питання на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним. Він висловив упевненість у тому, що функціонування "зернового коридору" можна відновити.

"Ми знаємо, що у президента Путіна також є певні очікування від західних країн, і для цих країн вкрай важливо вжити заходів щодо цього", — сказав президент Туреччини.

За словами Ердогана, якщо очікування російської сторони виправдаються, то Москва знову повернеться до дотримання "зернової угоди". У публікації також зазначено, що в рамках угоди з українських портів відвантажено понад 33 млн тонн зерна.

"Продовження такої життєво важливої ініціативи з погляду її результатів іде на благо людства", — наголосив турецький президент.

Нагадаємо, 17 липня в МЗС РФ підтвердили вихід із "зернової угоди". При цьому Реджеп Ердоган заявив, що, на його думку, Володимир Путін "хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав".

У Міноборони РФ також заявили, що кораблі, які прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, з 20 липня розглядатимуть як потенційних перевізників військових вантажів, країни, чий прапор помітять на цих суднах, вважатимуться залученими у війну на боці України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю від 19 липня сказав, що Київ готовий відновити експорт зерна, попри загрозу атак Збройних сил Російської Федерації в Чорному морі.