"Ми готові піти на будь-який ризик": Кулеба висловився про експорт зерна з України

Глава МЗС України зазначив, що Росія "одним пострілом убила двох зайців", заявивши про вихід із "зернової угоди". Він розповів, чому це вигідно Москві.

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В Україні готові відновити експорт зерна, незважаючи на загрозу атак Збройних сил Російської Федерації в Чорному морі. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Time від 19 липня.

"Ми готові піти на будь-який ризик", — сказав міністр журналістам.

За словами глави МЗС, Україні не потрібна Росія для того, щоб продовжувати експортувати зерно. При цьому він визнав, що існує ймовірність потоплення росіянами комерційних суден, що транспортують продовольство.

Як зазначає Дмитро Кулеба, у штаб-квартирі ООН і в Анкарі мають визначитися, чи готові вони взяти на себе ці ризики. Міністр підкреслив, що Київ не хоче наражати чиєсь життя на небезпеку.

"Якщо ви запитаєте нас, чи готові ви спробувати це? Ми готові. Але ми повинні взаємодіяти з іншими для мінімізації ризиків", — сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба також вказав на те, що вихід РФ із "зернової угоди" не тільки позбавляє Україну доходів від експорту, але й дає змогу Москві продавати власне зерно за вищими цінами на світовому ринку.

"Розриваючи зернову угоду, вони одним пострілом вбивають двох зайців", — констатував міністр.

Нагадаємо, 19 липня в Міноборони РФ заявили, що після завершення "зернової угоди" розглядатимуть усі судна, що приходять в акваторію Чорного моря до українських портів, як перевізників вантажів військового призначення.

У відповідь радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив упевненість у тому, що ворог не буде обстрілювати судна. Він також заявив, що РФ вдається шантажувати світ через відсутність реакції на дії країни-агресора.

Раніше, 17 липня, президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову Російської Федерації продовжити "зернову угоду". Український лідер зазначив, що Москва зриває свої домовленості з ООН і Туреччиною.