"Собираемся рассмотреть все": США ищут альтернативные пути экспорта зерна из Украины, – WSJ

По словам официальных лиц, Вашингтон поддерживает план, при котором к октябрю Украина сможет экспортировать до четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай.

США ведут переговоры с рядом стран о возможных маршрутах для экспорта зерна из Украины после выхода Российской Федерации из "зернового соглашения". Об этом пишет The Wall Street Journal 15 августа со ссылкой на официальные лица.

Сообщается, что Вашингтон, Анкара, Киев и страны-соседи Украины обсуждают альтернативные пути транспортировки украинского зерна. Вашингтон поддерживает план, который предусматривает способность Украины перевозить через Дунай по четыре миллиона тонн зерна в месяц уже к октябрю.

Таким образом Украина и ее союзники готовятся к сценарию, при котором Москва не вернется к "зерновой сделке" в ближайшее время. Параллельно Турция предпринимает усилия, чтобы вернуть РФ к соглашению.

Один из представителей Вашингтона отметил, что США рассматривают все потенциальные варианты, в том числе военные, для защиты судов, направляющихся в украинские порты на Дунае и из них. Также принимается во внимание инициатива ЕС по созданию автомобильных, железнодорожных и морских маршрутов.

"Мы собираемся рассмотреть все", — заявил американский чиновник.

Помощник администратора USAID Эрин Элизабет Макки подчеркнула, что упомянутые усилия не могут в полной мере заменить транспортировку зерна из портов в Черном море, поэтому являются лишь "временной альтернативой".

Напомним, что 9 августа президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что намерен возродить зерновую сделку в "расширенном масштабе". Он призвал международное сообщество помочь ему и превратить инициативу в основу окончания войны между Украиной и РФ.

Ранее, 8 августа, государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что убедить Россию снова принимать участие в зерновом соглашении может Бразилия. По его словам, голос президента Лулы имеет решающее значение.