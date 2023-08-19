"Не отвечает интересам Украины": Россия тайно готовит сделку с Турцией, – СМИ

По словам журналистов, если соглашение будет заключено — Киеву придется выбирать между безопасным вывозом "российского" зерна, частично украденного у Украины, и единоличной ответственностью за рост голода в мире.

Российская Федерация стремится заключить экономическое соглашение с рядом стран для экспорта своего продовольствия, в частности зерна. Об этом пишет Bild 19 августа.

Журналисты ознакомились с переписками между министерствами иностранных дел России и Турции и соответствующими посольствами, из которых следует, что Россия хочет заменить Украину в поставках зерна.

При этом глава МИД Турции Хакан Фидан предлагает сделку, которая будет включать возрождение соглашения с Украиной, тем самым связывая российский и украинский экспорт. По данным СМИ, Анкара также добивается "соглашения между ООН и РФ в пакете с Черноморской инициативой с участием Турции".

Как отмечают авторы статьи, если сделка состоится с благословения ООН, то Киеву придется выбирать между безопасным вывозом "российского" зерна, частично украденного у Украины, и единоличной ответственностью за рост голода в мире.

"Соглашение, согласно которому Россия прекратит бомбить украинские порты, а Украина прекратит нападения на российские корабли, не отвечает интересам Украины", — считает директор ведущей компании по исследованию сельскохозяйственных рынков в Черном море Андрей Сизов.

Как отмечает Сизов, Украина продолжала импортировать и экспортировать товары через Дунайский регион даже без Одесского порта.

По информации издания, в упомянутой сделке также будут задействованы Катар и Венгрия. Сообщается, что Катар будет оплачивать зерно. В свою очередь Венгрия доставит доверенное лицо Владимира Путина Рустама Минниханова из Казани в России через Стамбул в Будапешт "специальным рейсом". Предполагается, что там он встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

При этом Рустам Минничанов находится в санкционных списках США, Канады и Украины.

Напомним, 18 августа СМИ сообщили, что Москва заранее предупредила Анкару о своем намерении выйти из "зернового соглашения", а новая сделка для экспорта российского зерна может быть заключена в ближайшие выходные.

Ранее, 17 августа, мы писали о том, что турецкая сторона отправила предупреждение в Москву, требуя избежать дальнейшей эскалации, в ответ на атаку и обстрел грузового судна Şükrü Okan, принадлежащего Турции.