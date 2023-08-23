Экстренно госпитализировали: нардеп от "Слуги народа" Копыленко попал в ДТП, — СМИ

Анонимные собеседники в комментарии журналистам отметили, что авария действительно произошла и депутат находится в больнице. Детальные подробности будут опубликованы со временем.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Копыленко был экстренно госпитализирован после серьезного ДТП. Об этом сообщает движение "Честно" в своем Telegram-канале 23 августа.

Информацию о госпитализации политика после аварии сообщили движению его коллеги. Собеседники издания "Украинская правда" также подтверждают подлинность информации об аварии и госпитализации народного депутата. Известно то, что ДТП было тяжелым.

Во фракции пообещали предоставить детали происшествия немного позже.

Народный депутат попал в тяжелое ДТП и был госпитализирован Фото: Скриншот

Напомним, что Александр Копыленко 1961 года рождения. В 2019 году его избрали народным депутатом Украины 9 созыва — он был 135 номером в списке партии "Слуга народа".

Последняя публикация на его странице в социальной сети Facebook была сделана 5 дней назад. Его представители официально не комментировали ДТП.

Напомним, 23 августа сообщалось, что в Винницкой области произошло смертельное ДТП. Правоохранители уточняют, что трагедия произошла в районе села Бродецкое. На момент смертельной аварии в салоне легкового автомобиля находился водитель и восемь пассажиров, среди которых были и дети.

26 мая ГБР сообщило, что ночью судья Алексей Тандыр сбил насмерть на блокпосту в Киеве 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От проверки на алкоголь на месте ДТП водитель отказался.