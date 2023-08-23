Разница в три раза: депутат Железняк показал цены на куртки ВСУ, приобретенные Минобороны (фото)

Заместитель министра обороны Денис Шарапов на заседание Антикоррупционного комитета ВРУ принес зимнюю куртку для ВСУ и пытался доказать правильность закупок.

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал о ценах на одежду для ВСУ, которую Министерство обороны Украины закупило в Турции у якобы турецкой компании. Данные свидетельствуют, что по дороге в Украину куртки и брюки подорожали втрое. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

23 августа состоялось заседание Антикоррупционного комитета ВРУ, на которое пригласили представителей Минобороны и нардепов. Тема заседания — попытки разобраться в деталях закупки зимней военной формы для ВСУ, которые состоялись осенью 2022 года. Ранее СМИ выяснили, что к закупке причастна турецкая компания Vector Avia, и доказали, что в Украину завезли летние куртки под видом зимних. Также вопросы возникли по цене: при пересечении украинской границы она оказалась втрое выше, чем при выезде из Турции.

Ярослав Железняк во время заседания показал пример достоверных, по его словам, документов, которые должны сопровождать товары. По мнению нардепа, Минобороны показали документы с признаками подделки.

Политик опубликовал таблицу, которая наглядно показывает разницу в ценах на одежду на двух границах. В частности, куртки и брюки для бойцов ВСУ завозились в декабре 2022 года шестью партиями. В каждой — от 2640 до 5820 ед. одежды. И на каждой позиции — рост цены втрое при пересечении границы:

партия 1 декабря 2022 года — 5820 курток сначала (в Турции) стоили 174600 долл., затем (в Украине) — 500520 долл. (подорожало в 2,8 раза);

3 декабря 2022 года — 3060 курток и 2640 брюк сначала стоили 152100 долл., затем — 429480 долл. (в 2,8 раза);

8 декабря 2022 года — 4900 курток сначала стоили 142100 долл., затем — 421400 долл. (в 2,9 раза).

И так — еще трижды при завозе партий 9, 10 и 15 декабря 2022 года.

Закупки Минобороны — цена зимней формы — Ярослав Железняк Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Во время заседания комитета представитель Минобороны Денис Шарапов решил, как минимум, доказать, что куртки были все же зимние. Для этого занес в зал некое изделие и продемонстрировал его качество. Между тем один из членов комитета отметил, что невозможно доказать, что это изделие именно из той партии. Также отметил, что доказательствами в этом деле являются документы: "Показывают куртку, а нужны документы", — слышно на видео, которое сделали во время заседания.

Минобороны — закупка формы для ВСУ: детали

23 августа во время заседания Антикоррупционного комитета Верховной Рады народный депутат Железняк рассказал о фирме, у которой Минобороны покупало форму для ВСУ. Как выяснилось, фирма была создана незадолго до заключения контракта, ее владельцем был гражданин Украины Роман Плетнев. При этом провели полную предоплату, однако зимнюю одежду не получили. Зато в Украину пришли летние куртки по цене, втрое выше той, которая указана в документах на выезде из Турции.

Информацию о том, что закупка зимней формы для ВСУ вызывает вопросы, написали СМИ. Тогда журналисты опубликовали документы, на которых видна разница в цене. Также они доказали, взвесив одежду, что она не могла быть зимней, потому что слишком легкая.

Минобороны Украины при этом заверило, что не имеет отношения к курткам, которые по дороге в Украину так существенно подорожали.

Напоминаем, Киевская городская прокуратура сообщила о еще одном деле по заказу военной формы для ВСУ. Выяснилось, фирма получила 35 млн грн от Минобороны, но сшила одежду ненадлежащего качества.

Тем временем министр обороны Алексей Резников 22 августа принял участие в ветеранском форуме. Во время мероприятия он заявил, что впереди Украину ждет длительная война и украинцам нужно объединиться, чтобы победить.