Если хватит ума победить в войне: журналист Ткач ответил Резникову на предложенное пари

Автор публикации о госзакупках обмундирования для украинских защитников посоветовал министру заключать не пари, а договоры по рыночным ценам.

Автор журналистского расследования, посвященного закупкам зимних курток для ВСУ, Михаил Ткач ответил министру обороны Алексею Резникову, предложившему заключить пари. Пост расследователя опубликован на его странице в Facebook.

В публикации говорится, что Резникову стоило подать в отставку уже после сообщений о закупке Министерством обороны яиц по 17 грн, а после того, как стала доступна информация о зимних куртках, — отчитаться на заседании комитета Верховной Рады. Но министр решил этого не делать.

По словам Ткача, в недавно опубликованном материале о куртках, идет речь о том, что племянник народного депутата от "Слуг" владеет компанией, которая поставляла куртки ВСУ и на этом зарабатывала.

Журналист отметил, что глава Минобороны так и не предоставил опровержений, а вместо этого попытался оказывать давление на СМИ, написал журналист.

Михаил Ткач посоветовал министру не предлагать пари, а обеспечивать прозрачные закупки и сотрудничать с правоохранителями.

"А пари министр обороны воюющей страны может позволить себе только непублично и только тогда, когда ему хватит ума победить врага за счет стратегического планирования, в том числе и закупок зимней формы, средств защиты и, что очень важно, дронов", — говорится в публикации.

Журналист пообещал продолжать свою деятельность и посоветовал министру заключать договоры по рыночным ценам и не с родственниками депутатов.

"Через три года вас, господин министр, в стране может и не быть. А я буду продолжать делать свою работу", — написал Ткач.

Напомним, что в ответ на публикацию видео о скандальных закупках курток для украинских защитников Резников предложил пари. В своем интервью он сказал, что готов подать в отставку, если обвинения подтвердятся. Но если пресловутые 180 тысяч курток все же окажутся зимними, а не летними, тогда министр предлагает сложить мандат нардепу Анастасии Радиной, а журналисту издания "УП" Михаилу Ткачу приостановить профессиональную деятельность на три года.

Также сообщалось, что представители Верховной Рады обратятся в НАБУ из-за скандальной закупки курток.