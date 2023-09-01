Новая должность Резникова: эксперт рассказал о возможной рокировке в министерствах

По словам политолога Владимира Фесенко, кадровая перестановка — будет самым простым и эффективным решением снять политическое напряжение вокруг главы Минобороны. У Резникова есть опыт, навыки и умение строить связи для своей будущей должности, утверждает эксперт.

Потенциальная отставка Алексея Резникова с поста главы Минобороны Украины может быть связана не с коррупционными скандалами, а с решением другого кадрового вопроса государственного значения. Об этом в комментарии Фокусу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, министра обороны меняют не из-за скандалов, это уже импульс, пошедший по ходу другого процесса. Учитывая, что Резникова необходимо было вывести из под конфликта, то самым простым и эффективным решением снять политическое напряжение будет именно кадровая перестановка.

"Идея с заменой Резникова возникла еще в июле, когда начали искать кто бы мог заменить Вадима Пристайко. Резников является оптимальной кандидатурой, он очень профессионально проявил себя во время встреч со своими коллегами, работой на площадке Рамштайн. Он умеет хорошо построить отношения и связи, такой себе врожденный дипломат, максимально открытый и позитивный", — рассказал Фокусу Фесенко.

О том, что Резников может уйти в отставку говорят с зимы 2023 года. Увольнение с должности могло произойти и раньше из-за ряда коррупционных скандалов в ведомстве, за которые министр мог понести личную политическую ответственность.

Однако Резников остался в должности после ряда публичных и скрытых консультаций. Представители монобольшинства в парламенте заявили журналистам, что решение о возможной отставке Резникова пересмотрено из-за "рисков для системы в целом перед "Рамштайном" и учитывая возможное наступление". Неофициально отставка не состоялась, поскольку кандидата на пост министра не удалось подобрать.

Больше читайте в материале Фокуса "Связи и репутация. Почему Рустема Умерова называют лучшим кандидатом в министры обороны Украины".