"Будет настаивать на "формуле мира": Зеленский посетит США в сентябре, — The Guardian

По данным издания, президент посетит заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке, на котором будут обсуждать ситуацию в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить ежегодную встречу мировых лидеров в ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в конце сентября. Об этом объявил посол Албании в ООН Ферит Ходжа, передает 1 сентября британская газета The Guardian.

Кроме того, ожидается, что Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН, посвященного ситуации в Украине.

Как отмечают британские журналисты, в сентябре председательство в Совете безопасности займет Албания, и это заседание является частью ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая соберет мировых лидеров в Нью-Йорке с 18 сентября.

Отметим, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине запланировано на 20 сентября. По мнению издания, визит Зеленского в Нью-Йорк станет важным событием, на котором он будет настаивать на своей "формуле мира" и обсуждать актуальные мировые вопросы.

Визит Зеленского в США — что надо знать

1 августа западные СМИ со ссылкой на свои источники уже сообщали, что в сентябре 2023 года президент Зеленский, возможно, посетит город Нью-Йорк, чтобы участвовать в Генеральной Ассамблее ООН.

Тогда сообщалось, что, представит свою "формулу мира", которая включает в себя десять пунктов. Среди ключевых моментов этой формулы — полный вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех военнопленных и депортированных лиц, а также обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

Предполагается, что в Нью-Йорке Владимир Зеленский также примет участие в различных совещаниях и встречах в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН. Согласно некоторым источникам, в Киеве выдвигается идея проведения саммита по "формуле мира" во время заседания ООН.

Кроме того, отмечается, что некоторые союзники Украины нацелены на то, чтобы привлечь к этой концепции другие страны, в том числе из группы стран "глобального юга". Рассматривается также вариант обсуждения достижения мира в Украине в Совете Безопасности ООН.

Напомним, 23 августа стало известно, что Международный суд ООН с 18 по 27 сентября 2023 года заслушает иск Украины к РФ относительно совершения геноцида.