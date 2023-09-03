Эрдоган верит в свою роль посредника между Россией и Западом, — эксперт

По мнению аналитиков, президент Турции Эрдоган пока нет рычагов влияния на Запад, которые могут интересовать Путина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится казаться посредником между Украиной и Россией, Западом и Россией. Его цель не просто решить экономические проблемы, которые сейчас есть у Турции, но и иметь имидж политика мирового масштаба. Об этом в комментарии Фокусу сказал политический эксперт Максим Джигун.

"Эрдоган такой человек, который пытается строить свой личный имидж политика мирового масштаба, который то открывает газовые месторождения в Черном море, то запускает электрокары, развивает космические программы, — говорит он. — Кроме того, что вытащить страну из кризиса, у него сейчас есть еще одна задача — остаться в истории, как великий лидер Турции. Конечно он хотел бы масштабироваться и может использовать Россию, как фактор давления на Запад и наоборот. Это вопрос долгосрочных замыслов, а он думает о ближайшем времени. Эрдоган реально стремится возобновить переговоры о вступлении страны в ЕС, ведь понимает, что это его последний срок, он больше не сможет баллотироваться, если не изменит конституцию. Но нужно завершить на позитивной ноте, а сделать это можно только при содействии Запада".

Однако сейчас эксперты отмечают, что у Эрдогана пока нет рычагов влияния на Запад, которые могут интересовать Путина. А тот как раз давит, что Запад должен "выполнить свои обязательства по собственному экспорту зерна Россией". Мол, российский экспорт зерна и удобрений не подпадает под санкции Запада, наложенные из-за агрессии в Украине, но Кремле заявляют, что "ограничения на платежи, логистику и страхование были препятствием для поставок".

Ранее журналисты узнали, что вместо украинского "зернового соглашения", Россия, Турция и Катар готовят новую трехстороннюю договоренность по российскому и украинскому краденому зерну.

Напомним, что по данным СМИ от 18 августа, официальные лица США ведут активный диалог с Анкарой, чтобы предотвратить ее содействие России в обходе международных санкций. При этом Вашингтон стремится избежать введения санкций против Турции.

Больше читайте в материале Фокуса "Встреча Эрдогана и Путина: почему переговоры нужны России больше, чем Турции".