Встреча Эрдогана и Путина: почему переговоры нужны России больше, чем Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил не ждать в Анкаре Владимира Путина и едет в Сочи лично. Визит запланирован на 4 сентября. Фокус выяснял, какова необходимость этой встречи и каковы возможные последствия этих переговоров для Украины.

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Главная цель встречи — поиск решения по "зерновой сделке" и глобальным поставкам зерна. Турция, которая позиционирует себя как посредник, пытается найти решение после выхода России из "зерновой сделки" 17 июля 2023 года. После этого, как известно, мировые цены на зерно выросли, а Кремль начал массированные обстрелы инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

"Президент Эрдоган до сих пор проводил интенсивную дипломатию, чтобы помочь предотвратить глобальный продовольственный кризис", — сказал представитель провластной турецкой политсилы "Партии справедливости и развития" Омер Челик изданию Daily Sabah, комментируя предстоящий визит.

Накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан побывал в Киеве и Москве. Он готовил почву для серьезного разговора о зерновом кризисе. Также чиновник поднимал вопрос мира в Украине и освобождения украинских военнопленных. Но сейчас Россия продемонстрировала, что эти темы не являются для нее актуальными. Хотя кое-что все-таки будет происходить и за закрытыми дверями.

У Путина острая необходимость выйти из изоляции

Сначала говорилось, что Путин решится полететь в Анкару на встречу с Эрдоганом. Но это утверждение вызвало разумные сомнения — российский президент уже несколько месяцев пытается не покидать свою страну, опасаясь ареста из-за выданного Международным уголовным судом в марте 2023 года ордера. Неудивительно, что Кремль визит в Турцию почти сразу не подтвердил.

"Очевидно, Путин не хочет провести остаток своей никчемной жизни в одиночной камере, поэтому ищет способы, как сохранить свою рукопожатность и легитимность на международной политической арене, по крайней мере с авторитарными лидерами, без выезда за пределы РФ. Однако такие встречи, как с Эрдоганом, важны для него — он может продать их внутренней публике, продемонстрировать свою влиятельность", — говорит Фокусу политический эксперт Максим Джигун.

Путин не решился прилететь в Анкару на встречу с Эрдоганом, он опасается ареста по международному ордеру Фото: Скриншот

Эти встречи для Путина важны и с точки зрения выборов 2024 года, на которых он снова планирует переизбираться президентом.

"Ему важно продемонстрировать свое величие, умение вести дипломатические отношения со стратегическими партнерами и играть на публику. И не только с Эрдоганом, но и председатель КНР Си Цзиньпином — в октябре Путин планирует лететь в Китай, — продолжает эксперт. — Не знаю, можно ли рассчитывать по результатам этих встреч на какие-то радикальные изменения в отношениях между этими государствами, но то, что они нужны как просто проявление медийности России, — это ключевая цель движений со стороны Путина. Путин стремится показать себя активным игроком международной политики. Это важный пропагандистский инструмент. Он нуждается в медийной поддержке, картинке на телевидении, чтобы выигрывать выборы. Даже сейчас, когда он имеет такой огромный ресурс, все равно остается вопрос: как убедительно победить, как доверять команде, партии и своим пропагандистам".

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А еще Путин хочет поговорить с Эрдоганом об экономике. "Турция — неофициальный экспортер подсанкционных товаров в Россию. Россия значительно лучше начала себя чувствовать за счет этого, чем в первые месяцы после введения санкций", — добавляет Джигун.

Как известно, уязвимость Эрдогана в отношениях с Россией заключается в том, что Турция сильно зависит от российских энергоресурсов. В прошлом году Россия стала крупнейшим для Турции экспортером по стоимости, опередив Китай. Анкара приобрела большие объемы российской нефти, газа и угля по сниженным ценам, которых избегает Запад.

Вероятно, президент Турции вспомнит и о необходимости обмена украинских пленных, как военных, так и гражданских, прежде всего крымских татар. Однако этот разговор с Путиным заранее определяется как безрезультатный — Эрдоган позволил президенту Украины Владимиру Зеленскому забрать командиров, защитников Мариуполя.

"Зерновая сделка", но не та, что раньше

Эрдоган же прячет в кармане свой козырь — зерно. Оно для Турции является довольно серьезным инструментом влияния и экономического развития, особенно в контексте падения турецкой лиры и поиска путей выхода из кризиса, в котором оказалась Турция. В понимании Турции зерно должно стать важным инструментом экономического восстановления в стране. И, как пишет турецкая пресса, определенные наработки в этом вопросе накануне встречи двух президентов есть.

Как стало известно накануне, Турция готова перерабатывать российское зерно, которое будет поступать по "зерновому коридору", на муку и отправлять его в бедные страны Африки.

"Когда планируется подобный визит, это означает, что определенные договоренности будут достигнуты. Возможно, сейчас продолжаются еще переговоры. Но я со своей стороны не вижу желания России вернуться к "зерновой сделке" в любом формате. Путин продолжает рассказывать о том, что любое сотрудничество с Украиной вредит российско-турецким интересам. Соответственно, российский президент продолжает гнуть свою линию, и никакого сигнала нет, что он может эту линию изменить", — говорит Фокусу директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

План Эрдогана — уговорить Россию согласовать пакетное соглашение: зерновое с участием Украины, а также трехстороннее — Катар-Турция-Россия Фото: Анадолу

Зато эксперт вспоминает план Эрдогана уговорить Россию согласовать пакетное соглашение: зерновое с участием Украины, а также трехстороннее — Катар-Турция-Россия. Последнее предусматривает транспортировку 1 млн тонн российского зерна по заниженной цене под финансовые гарантии Катара. Их будут перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны, прежде всего в Африку.

"Последняя выгодна для Турции. Она, как всегда, получает свой гешефт, но ни за что не будет отвечать. В ответ Анкара будет предлагать, чтобы Россия согласилась на возвращение "зерновой сделки". Это то предложение, которое на столе. Другого я не вижу", — добавляет Семиволос.

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Именно это трехстороннее соглашение должны были обсуждать ранее в Будапеште. В венгерскую столицу в середине августа приезжал и глава российского региона Татарстан Рустам Минниханов. Он ранее заявлял о "поддержке вторжения России в Украину", сейчас находится под санкциями США, но не ЕС. В Венгрию ездил на переговоры по зерну.

"Россия пытается построить вне Украины альтернативный путь для российского зерна и украденного украинского. Но пакетное голосование Москве не нужно, как и вообще украинское "зерновое соглашение". Поэтому Путин вряд ли на него согласится. Тема зерна для Москвы всегда была политической. Она согласилась на украинское "зерновое соглашение" в ответ на обращение с 2022 года африканских стран к России о необходимости поддержки зернового коридора, продовольственной безопасности. Россия неоднократно предлагала странам Африки зерно бесплатно, в частности на встрече с лидерами африканских стран в Москве. Тогда все отказались. И сейчас снова встал вопрос. Турция предлагает России стать спасителем африканских стран", — заключает Семиволос.

Россия пытается построить без Украины альтернативный путь для российского зерна и украденного украинского Фото: Flickr

Но соглашение с участием Катара России выгодно не только политически — Анкара хочет иметь и финансовое влияние в Африке. Однако существуют риски.

А они в том, что Россия стремится торговать ворованным украинским зерном. Украина уже заявила, что любая "зерновая сделка" за исключением Киева будет побуждать Россию воровать больше зерна с оккупированных территорий Украины.

Готова ли Турция торговать краденым? Эксперты говорят: вряд ли. И все потому, что Турция в последнее время стремится показать себя в мире как добропорядочный партнер, особенно в тот момент, когда Анкара снова стремится на Запад.

Речь идет о том, что турецкая пресса пишет, что Турция стремится вступить в ЕС, а также уже приблизилась к покупке истребителей F-16, продажу которых ранее блокировали США.

"Эрдогану сейчас время задуматься о приоритетах, хочет ли он торговать краденым зерном на крови украинцев, или выстраивать стратегические отношения с Западом, тем более в условиях, когда нужно возвращать уровень своей валюты и выходить из глобального кризиса, привлекая дополнительные инвестиции", — отмечает Джигун.

Турция — новый посредник Европы, а не РФ

Еще одним возможным следствием встречи Эрдогана и Путина может быть разговор о приближении Кремля к прямым переговорам с Западом. Москва не скрывает своих стремлений уменьшить санкции и подключить ее банки к SWIFT — ограничения действуют и влияют на российскую экономику.

"РФ не прекращает свои предложения к иностранным государствам, Западу и Украине о возобновлении переговоров, чтобы искать способы для взаимопонимания, — отмечает политический эксперт Максим Джигун. — Этот трек существует, хотя иногда информационно приглушен. Конечно, они заинтересованы в этом. Турцию Россия рассматривает, как страну, которая может быть посредником в подобных переговорах, то ли России с Украиной, то ли России с Западом. Особенно если учесть, что в свое время по "зерновому коридору" удалось достичь договоренностей при посредничестве Турции".

Поэтому Эрдоган все еще верит в идею Турции как приоритетного посредника в отношениях между Украиной и Западом, Украиной и Россией.

Москва не скрывает своих стремлений уменьшить санкции и подключить ее банки к SWIFT Фото: Иллюстративное фото

"Эрдоган такой человек, который пытается строить свой личный имидж политика мирового масштаба, который то открывает газовые месторождения в Черном море, то запускает электрокары, развивает космические программы, — продолжает эксперт, — Кроме того, что вытащить страну из кризиса, у него сейчас есть еще одна задача — остаться в истории как великий лидер Турции. Конечно, он хотел бы масштабироваться и может использовать Россию, как фактор давления на Запад и наоборот. Это вопрос долгосрочных замыслов, а он думает о ближайшем времени. Эрдоган реально стремится возобновить переговоры о вступлении страны в ЕС, ведь понимает, что это его последний срок, он больше не сможет баллотироваться, если не изменит конституцию. Но нужно завершить на позитивной ноте, а сделать это можно только при содействии Запада".

Однако сейчас эксперты говорят, что у Эрдогана пока нет рычагов влияния на Запад, которые могут интересовать Путина. А тот как раз давит, что Запад должен "выполнить свои обязательства по собственному экспорту зерна Россией". Мол, российский экспорт зерна и удобрений не подпадает под санкции Запада, наложенные из-за агрессии в Украине, но в Кремле заявляют, что "ограничения на платежи, логистику и страхование были препятствием для поставок".

Поэтому встреча в Сочи будет, скорее всего, очередным этапом переговоров двух сторон. В нынешних условиях Эрдоган скорее будет давить на Россию, будет стремиться стать посредником Запада в отношениях с Россией, чем наоборот.

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