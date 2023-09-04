"Держим строй": Алексей Резников официально подал в отставку (фото)

По словам главы Минобороны, он выполнил решение президента Владимира Зеленского и готовь отчитаться перед народом. На счет своего возможного назначения послом в Великобританию он ничего не знает.

Глава Министерства обороны Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление о своей отставке. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook 4 августа.

К публикации было прикреплено два снимка: министр с написанным заявлением об уходе и непосредственно сам документ. Теперь ему осталось дождаться, пока отставка будет принята.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй" — говорится в сообщении.

Чем политик будет заниматься дальше — пока что неизвестно, однако по сети распространялись слухи о его назначении на пост посла Украины в Великобритании.

Журналисты издания "Бабель" спросили у Алексея Резникова напрямую, соответствуют ли такие разговоры действительности. Ответ был коротким: "Не в курсе".

На должности он пробыл 1 год и 10 месяцев — с 4 ноября 2021 года.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также отреагировал на заявление Алексея Резникова. Отставку с должности главы Минобороны рассмотрят на ближайшем заседании.

Место главы Министерства обороны займет Рустем Умеров, о чем ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения к народу.

"Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях", — сказал глава государства.

Когда он официально вступит в должность — пока что неизвестно.

Напомним, еще 31 августа сообщалось, что Алексея Резникова в ближайшее время уволят из Минобороны. Народный депутат Ярослав Железняк писал, что тот впоследствии получит должность посла в Великобритании и некоторые посольства были предупреждены о кадровых перестановках в Кабинете министров заранее.