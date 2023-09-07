"Нужно жить в наших реалиях": Данилов вновь раскритиковал идею выборов во время войны

По словам секретаря СНБО, как только агитаторы зайдут в окопы — Украина начнет проигрывать России. Чаще всего советы о проведении голосования звучат от людей, которые живут вдали от взрывов и войны в целом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов по-прежнему убежден, что проводить выборы в Украине во время война не только не уместно, но и невозможно. Об этом он заявил во время эфира программы "Снiданок з 1+1" 7 сентября.

По его словам, в случае, если голосование все же состоится, тогда Украина проиграет Российской Федерации. Вся причина в том, что в этом процессе должны принимать участие все граждане, но многие из них сейчас на фронте из-за войны.

"Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проигрываем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди сейчас находятся в окопах. А задача государства довольно простая — обеспечить голосование каждого и каждой", — говорит Алексей Данилов.

А вот если забрать украинцев из окопов — это также плохо закончится.

Отдельного внимания стоит тот факт, как отметил секретарь СНБО, что миллионы украинцев были вынуждены стать беженцами и выехали за пределы Украины. Соответственно, далеко не все смогут принять участие в голосовании. То есть, провести полноценные выборы сейчас фактически нереально.

"Людям, которые начинают давать советы, нужно понимать, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов", — продолжил Алексей Данилов.

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Напомним, 31 августа сообщалось, что Владимир Зеленский готов баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году, если он все же состоятся. Также была выражена готовность противостоять любому, кто попытается изменить законодательство, чтобы провести выборы.