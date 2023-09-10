Путин уже проиграл в попытке "стереть" Украину, — госсекретарь США

Блинкен также заявил, что он не видит "никаких признаков" того, что президент РФ заинтересован в "содержательной дипломатии".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже проиграл свое вторжение в Украину. Об этом чиновник сказал американском журналисту Джонатану Карлу из ABC в программе "На этой неделе", пишет The Hill.

Кроме того, американский государственный деятель отметил, что он по-прежнему уверен, что Украина победит в полномасштабной войне, развязанной Россией.

"Причина, по которой я по-прежнему очень уверен в конечном успехе Украины, заключается в том, что они борются за свою страну, за свое будущее и за свою свободу, а русские — нет, — сказал Блинкен. — И имейте в виду, Путин уже проиграл в том, чего пытался достичь. Он пытался стереть Украину с карты и ее независимость, подчинить ее России. Это уже провал".

Блинкен также заявил, что он не видит "никаких признаков" того, что глава Кремля хочет участвовать в "содержательной дипломатии".

"Для танго нужны двое и пока мы не видим признаков того, что Владимир Путин заинтересован в содержательной дипломатии, — сказал он. — Если он это сделает, я думаю, что украинцы вступят в бой первыми, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но она придерживается справедливых и долгосрочных условий, которые отражают суверенитет и территориальную целостность Украины".

Отвечая на вопрос об увеличении количества атак украинских беспилотников на территорию РФ, Блинкен заявил, что США не "поощряют" и не "разрешают" использование оружия за пределами территории Украины, но отметил, что русские "нападают без разбора" по всей Украине.

Комментарии Блинкена появились после того, как госсекретарь США прибыл в Украину с неожиданным визитом на прошлой неделе. Во время поездки он объявил о дополнительной помощи США Украине в размере 1 миллиарда долларов. Денежная помощь США пойдет на гражданскую безопасность, противовоздушную оборону, разминирование и восстановление критических сфер деоккупированных территорий.

Также Фокус писал, что Блинкен во время визита в Киев дал положительную оценку контрнаступлению ВСУ.