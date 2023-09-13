Скандал с песней Цоя во Львове: Арестович подал в суд на нардепа Пипу

По словам бывшего советника ОП Алексея Арестовича, депутат Наталья Пипа совершила деяние, имеющее признаки "разжигания межнациональной розни".

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подал заявление в Печерский суд Киева на народного депутата Наталью Пипу, которая вступила в конфликт с подростком, исполнявшем песни Виктора Цоя во Львове. Об этом блогер написал в своем Telegram-канале 13 сентября.

Экс-советник ОП отметил, что согласно его заявлению, суд обязал Госсударсвенное бюро расследований начать криминальное расследование в отношении нардепа.

"Пипа Наталья совершила деяние, имеющее признаки разжигания межнациональной розни в Украине (в условиях военного конфликта, добавлю) и государство должно дать свою правовую оценку происшедшему", — заявил Арестович.

По словам Алексея Арестовича, действия нардепа также повлекли за собой "нечто, очень похожее на издевательство над несовершеннолетним".

"Будем приучать любителей сеять рознь и вражду среди украинцев к выполнению Конституции Украины", — написал экс-советник ОП.

Заявление Алексея Арестовича Заявление Алексея Арестовича Постановление суда Постановление суда

Что известно о скандале с песней Цоя во Львове

Народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа 2 июня опубликовала в соцсетях видео, на котором она вступила в конфликт с парнем, поющим в центре Львова под гитару песни Виктора Цоя на русском языке.

Политик вызвала полицию и написала на подростка заявление. Несовершеннолетнего парня поместили в приют для детей до приезда родителей.

Алексей Арестович встал на сторону парня, который пел песни Цоя. По его мнению, с подростком обошлись несправедливо — нарушили его личные границы. Бывший советник ОП также заявил, что молодой человек не нарушал закон Украины.

В комментарии Фокусу Наталья Пипа сказала, что подростка выпустили бы из приюта раньше, если бы Алексей Арестович не отреагировал на ситуацию с песней Цоя. Сам юноша считает, что именно Пипа усложнила ему процесс "освобождения".

При этом в Госагентстве по искусству при Минкультуры Украины отметили, что Виктор Цой не числится в списке лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Соответственно его песни не подлежат запрету на публичное исполнение в Украине.