Януковича и Азарова будут судить за Харьковские соглашения, — Офис генерального прокурора

Бывших высших руководителей Украины обвиняют в государственной измене, а подписание договора по Черноморскому флоту в Крыму однозначно трактуют в пользу России.

После окончания досудебного расследования 15 сентября в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывших президента Украины Виктора Януковича и главы правительства Николая Азарова. Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Их обвиняют в государственной измене согласно ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, поскольку они создали предпосылки для увеличения численности российской армии на территории Украины, переоснащения и модернизации Вооруженных сил РФ и вторжения их в Крым с последующей оккупацией полуострова. Речь идет о подписании Харьковских соглашений в 2010 году.

"Расследованием установлено, что экс-президент Украины в нарушение требований Конституции и Закона Украины "О международных договорах Украины" 21 апреля 2010 года в городе Харькове подписал от имени Украины Соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины — АР Крым и г. Севастополе. Экс-глава правительства, в свою очередь, в нарушение упомянутых нормативных актов, в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабинетом Министров Украины так называемых "Харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации", — отмечается в сообщении прокуратуры.

Как подчеркивают следственные органы, оккупация Крымского полуострова позволила России в течение 2014-2022 годов наращивать личный состав, объемы военной техники, создавать на оккупированной территории Украины воинские части и подразделения. Именно такие действия стали предпосылкой к полномасштабному военному вторжению РФ в Украину.

"Таким образом экс-президент и бывший премьер-министр обвиняются в деяниях, умышленно совершенных в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности Украины — предоставлении РФ и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины", — констатирует Офис генпрокурора.

В сообщении уточняется, что из-за сокрытия обвиняемых на территории государства-агрессора досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований по специальной процедуре (in absentia).

Напомним, что в декабре 2022 года было завершено специальное расследование в отношении Януковича и Азарова по делу Харьковских соглашений. Также Фокус писал, что суд разрешил арест экс-министра обороны Михаила Ежеля в связи с Харьковскими соглашениями. Кроме того, еще раньше подозрения из-за подписания Харьковских соглашений получили бывший министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.