После США Зеленский едет в Канаду: у Трюдо раскрыли цель визита

Президент Владимир Зеленский должен посетить Канаду и встретиться с премьером страны Джастином Трюдо. Планируется, что глава государства посетит два города, чтобы встретиться с политиками и лидерами канадского бизнеса.

21-22 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит Канаду. Об этом сообщили в Офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо 21 сентября.

"Оба лидера будут продолжать тесно сотрудничать для укрепления связей между нашими странами и содействия украинским людям в защите от грубого и неоправданного вторжения России. Канада будет продолжать поддерживать Украину сколько угодно", — подчеркнула пресс-служба.

Зеленский встретится с Трюдо в столице Канады — Оттаве. Там они будут говорить о поддержке Украины и подпишут соглашение "о продолжении укрепления экономических связей между странами".

Планируется, что после официальной встречи с премьер-министром Канады Зеленский выступит перед парламентариями. Затем политики отправятся в Торонто, где встретятся с местными предпринимателями, чтобы обсудить усиление инвестиций в будущее Украины. Позже премьер-министр и президент посетят "мероприятие с канадцами, в частности украинско-канадской общиной".

"Как я сказал, выступая в украинском парламенте в июне этого года: украинский народ является острием копья, которое определяет будущее XXI века. Канада непоколебимо поддерживает народ Украины, который борется за свой суверенитет и демократию, а также за наши общие ценности, такие как уважение к верховенству права, свободы и самоопределения. Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Зеленского в Канаде, чтобы продолжить нашу поддержку Украины и украинского народа, который борется с последствиями жестокой агрессивной войны России", — заявил Трюдо.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской прибыл в Белый дом в Вашингтоне. Там их встретили лидер США Джо Байден и первая леди Джилл Байден.

Позже Зеленский сообщил, что политики обсудили оборонную поддержку Украины и дальнейшее сотрудничество. Он подчеркнул, что копродукция в оборонной промышленности с США — это историческая вещь, и Украина готовится к созданию этой совместной экосистемы.