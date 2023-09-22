"Быстро не забудется": в МИД Польши раскритиковали Украину за "оскорбительную" политику

Польский министр Збигнев Рау убежден, что теперь нужна титаническая работа, чтобы восстановить доверие между странами. Он отметил, что действия украинского правительства вредят обоим государствам.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского, назвав его слова "крайне оскорбительными". Об этом известно из его публикации в соцсетях от 21 сентября.

Руководитель польского МИД отметил, что сравнения страны с Россией ведут к "глубокому переосмыслению польского сознания в отношении Украины и украинцев".

"В тех самых домах, где мы спонтанно принимали украинских беженцев, за столами, где слушали рассказы об их судьбе, сегодня мы удивляемся, как можно в одном ряду вспоминать поляков и россиян, которые обижают украинцев", — написал Рау.

Он напомнил, что Украина и Польша веками были жертвами российского империализма, переживая изнасилования, грабежи, депортации и расстрелы. По словам министра, помощь правительства стала возможной именно благодаря тому, что поляки понимали своих соседей и чувствовали симпатию с сочувствием.

"Поэтому нынешняя политика Украины является для нас не только вредной и болезненной, а прежде всего оскорбительной. Трудно предположить, что это быстро забудется. Поэтому это вредно для Украины. Вместе мы много теряем от этого", — заявил Рау.

В то же время он подчеркнул, что Польша верит в победу Украины и не будет "стоять в стороне".

"Но мы не позволим торговать нашими отношениями ради частных состояний и чужих интересов, враждебных Польше и Украине. Нужна будет титаническая работа, чтобы восстановить доверие польского общества к доброй воле украинской власти", — добавил руководитель МИД.

Напомним, 19 сентября президент Владимир Зеленский отнес Польшу к "политическому театру" вокруг зернового импорта, который играет на руку России. После этих слов в польский МИД вызвали посла Украины, чтобы передать "решительный протест".

Такое резкое заявление прозвучало на фоне зернового конфликта между Украиной и Польшей. После разрыва зернового соглашения ЕС снял ограничения на импорт украинской агропродукции, но Польша не захотела открывать границы для зерна. Правительство объясняло это собственными интересами, ведь местные фермеры теряли заработок из-за ввоза зерна из Украины.