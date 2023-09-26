"Нужно поставить Россию на место": Подоляк призвал Запад обеспечить Украину оружием

Советник главы ОП призвал Запад перестать "ласкать уязвимое эго Путина" и продлевать войну. Вместо этого нужно дать Украине оружие, чтобы поставить Россию на место.

Сегодняшняя Россия – это не более чем раздутый миф, существующий в сознании на руинах Российской империи и Советского Союза. Это мафиозное государство, взращенное Западом, развращенное четвертью века несметных богатств, власти и всевозможных земных удовольствий. Так охарактеризовал Россию, развязавшую войну в Укране, советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Это огромная ресурсная страна, испытывающая экзистенциальный кризис собственной идентичности и оказавшаяся в тупике развития", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП назвал "смертельная скука от настолько длительного нахождения у власти" единственной причиной, по которой "путинская элита подсела на иглу геополитики, заигрывая с травмами развала СССР".

Подоляк отметил, что когда Запад ответит себе на вопрос, почему война в Украине вообще стала возможной, ему придется пересмотреть свою политику за последние 20 лет.

Советник подчеркнул, что политику всегда определяют люди. Он назвал российскую политическую элиту "трусливой и понтовитой публикой", которая "питается страхом, сомнениями и нерешительностью Запада"

"Как всякая нечисть боится света, так и Москва всегда отступает перед любой силой и решительным отпором", – написал Подоляк, отметив, что прошлое изменить нельзя, но из него можно сделать выводы.

Обращаясь к Западу, Подоляк призвал перестать "надувать пустышек и ласкать уязвимое эго Путина", потому что это только продлевает войну. По мнению советника, единственный верный путь – указать России на ее место поставками оружия.

Напомним, Михаил Подоляк назвал Россию "фабрикой понтов" и объяснил, почему западные эксперты часто ошибаются в своих прогнозах.

Ранее в Офисе президента заявили, что РФ стала проблемой для всего человечества и Запад должен обеспечить проигрыш Путина.