"Будем стоять бок о бок": Зеленский впервые встретился с новым министром обороны Британии

Глава британского Минобороны подчеркнул, что страна продолжит поддерживать Украину, ведь "чувствует нашу боль за все, что происходит".

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Грантом Шаппсом, для обсуждения вопросов обороны. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

В тексте под видеозаписью президент поблагодарил правительство Великобритании за мощную финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины.

"И также спасибо, что мы можем полагаться на вас", — добавил Зеленский.

Грант Шаппс подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать Украину.

"Мы чувствуем вашу боль за все, что происходит. Мы будем стоять бок о бок все время", — сказал глава британского Минобороны.

Грант Шаппс

Он также передал приветствие от премьер-министра Риши Сунака и своего предшественника Бена Уоллеса.

Кроме того, на встрече в Киеве обсудили, в частности, вопрос усиления украинской ПВО накануне зимнего периода. Также рассмотрели возможность начала переговоров по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Известно, что на встрече присутствовали начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Рустем Умеров. Со стороны Шаппса — глава штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.

Напомним, 25 сентября на британском правительственном сайте сообщили, что страна провела обучение для украинских саперов и предоставила Вооруженным силам 1,5 тысячи комплектов соответствующего оборудования для разминирования.