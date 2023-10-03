Нацелился на США: Путин планирует шаги для разрушения поддержки Украины, — NYT

Американские чиновники ожидают, что Кремль начнет активно агитировать граждан США поддерживать кандидатов, которые выступают против предоставления Украине помощи. Кроме того, в Европе будут выделять деньги на пророссийских политиков и даже возможны диверсии.

Президент России Владимир Путин не изменил своего намерения полностью оккупировать Украину. Его соратник — министр обороны Сергей Шойгу — уверен, что РФ продолжит боевые действия, продержится до 2025 года и достигнет поставленной цели. Между тем глава Кремля несколько изменил набор целей, которые ему нужно достичь, чтобы победить. В частности, теперь Путин активизировал влияние на западных политиков и западное общество. Он использует современные технологии и пропаганду, чтобы партнеры отвернулись от Украины и она оказалась с ним один на один. Об этом пишет издание The New York Times.

The New York Timews ссылается на неназванные источники в американском правительстве. Указывает, что глобальная цель РФ — продержаться дольше, чем страны Запада, которые поддерживают Украину. Поэтому поставлена новая цель — разрушить партнерство с США, ЕС и другими партнерами. Чтобы ее достичь, активно будут использовать ряд инструментов: современные технологии, теории заговора, пропаганду. Издание описало отдельные меры, которые будет принимать Россия.

План Путина против Украины — президентская кампания в США

Сейчас внимание Путина особенно сосредоточено на президентской кампании в США, пишет NYT. Он планирует поддерживать на выборах кандидата, который откажет Украине в помощи. Благодаря этому со временем, надеется, полностью разрушит международную коалицию, которая ее поддерживает. Для этого в Европе Кремль также поддерживает пророссийских политиков. Собеседники издания указали, что Путин уверен: таким образом он наконец начнет одерживать победы на поле боя.

"Путин считает, что он может повлиять на американскую политику, чтобы ослабить поддержку Украины и потенциально восстановить свое преимущество на поле боя", — говорится в NYT.

В США Кремль начнет информационные кампании, которые будут критиковать действия НАТО и Белого дома. Ожидается, что количество соответствующих месседжей возрастет в ближайшие месяцы. Благодаря этим действиям уменьшится уровень поддержки политиков, которые благосклонны к Украине. Собеседники NYT отметили, что нет гарантии, что планы россиян полностью реализуются. Но они способны разжечь дебаты по этому вопросу. Дебаты уже привели к уменьшению финансирования — об этом свидетельствует последнее голосование в Конгрессе.

План Путина против Украины — современные технологии на службе у Кремля

Какие современные технологии может использовать Кремль?

В СМИ указывают, что россияне вряд ли смогут эффективно использовать Facebook и Youtube — там приняли специальные меры, чтобы уменьшить влияние российских нарративов.

Однако остались еще две сети: X (бывший Twitter), в котором новый владелец Илон Маск отключил инструменты выявления влияния на выборы в США, и TikTok — сеть, популярная среди молодежи, владельцем которой является еще один антагонист США — Китай.

Кроме того, на выборы могут давить и другие "игроки". Например, во время выборов 2018 года обнаружили влияние Ирана, Кубы и даже Венесуэлы, пишет NYT.

Есть надежда, что граждане научились не воспринимать на веру весь контент, который они потребляют в соцсетях. Однако нужно помнить, что технологии также не стоят на месте.

Во-первых, фабрики троллей, которые ранее содержал владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, постепенно трудоустраиваются в структуры, связанные со спецслужбами РФ. Во-вторых, возможно использование технологий искусственного интеллекта, предостерегли в СМИ.

В-третьих, в РФ научились манипулировать западными СМИ и международными организациями, чтобы распространить самые невероятные сообщения. Например, напоминает NYT, успешно рассказывали о биолаборатории в Украине и вполне серьезно требовали у ООН провести расследование.

"Интернет является единственным местом, где у России никогда не закончатся боеприпасы", — сказал собеседник издания.

Если действия в сети не будут такими успешными, как хотелось бы Кремлю, то начнут действовать привычным образом — тогда начнется эскалация, например, в Европе. Для этого будут финансировать пророссийских политиков и могут даже совершать диверсии, чтобы навредить поддержке Украины.

"Недооценка способности России проводить операции влияния была бы ошибкой", — подытожило издание NYT.

Отметим, на днях в Конгрессе выбросили из бюджета на 2024 год 300 млн долл. на поддержку Украины. При этом республиканцы уверяли, что это расходится с их "моральными принципами".

В то же время в Европе рядом с Венгрией, которая в ЕС блокирует деньги на помощь Украине, может появиться еще одна аналогичная страна. В частности, на выборах в Словакии победила партия, которая не настроена продолжать сотрудничество.

Между тем в Польше заявили о блокировании зерна и оружия для Украины. Однако, после определенных намеков США, начались переговоры между украинскими и польскими чиновниками.

Напоминаем, команда Путина начала подготовку к президентским выборам. Например, начали набирать доверенных лиц, которые будут агитировать россиян за него голосовать. Между тем Пентагон заверил, что финансирование военных нужд Украины пока не прекратится: на это есть еще 5 млрд долл.