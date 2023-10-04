"На кону больше, чем Украина": в Белом доме ответили, ожидать ли новых пакетов помощи

В Вашингтоне объяснили, что ближайшие два месяца будет "хорошая погода" для контрнаступления и перерывы в поддержке Киева могут повлиять на ход боевых действий. В то же время для стабильной помощи Украине Пентагону нужно финансирование Конгресса.

Украина будет получать военную помощь в течение следующих двух недель независимо от споров в Конгрессе США. Об этом во время брифинга 3 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Время нам не друг. Мы имеем достаточно финансовых полномочий, чтобы удовлетворить украинские боевые действия — поле боевых действий требует немного большего времени, но нам нужно, чтобы Конгресс действовал, чтобы гарантировать, что наша поддержка не будет прерываться", — отметил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что даже непродолжительный перерыв в поддержке Украины может повлиять на ситуацию на передовой. По его словам, большинство членов Конгресса США выступает за помощь украинцам.

"Итак, президент надеется на сотрудничество с Конгрессом, чтобы обеспечить выполнение наших обязательств. И он надеется, что спикер (Кевин — ред.) Маккарти выполнит свою публичную приверженность обеспечению поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент", — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что поддержка Украины укрепляет и национальную безопасность США.

"Независимо от того, что происходит в Палате представителей, все руководство Палаты поддерживает продолжение помощи Украине, и подавляющее большинство членов Палаты от Республиканской стороны поддерживают продолжение помощи Украине", — заверил представитель Белого дома.

Он подтвердил, что в Конгрессе есть "небольшое меньшинство громких членов", которые выступают против помощи Украине. Однако, по словам американского чиновника, они не представляют свою партию и свое руководство.

Кирби отметил, что Вашингтон будет продолжать объяснять Конгрессу и народу необходимость поддержки украинцев.

"Но здесь на кону гораздо больше, чем просто Украина. И, опять же, мы думаем, что американский народ это понимает", — добавил он.

Кирби намекнул, что в ближайшие недели США объявят об очередном пакете помощи. Он напомнил, что поддержка страны — "относительно последовательная и непрерывная" и американское Минобороны еще имеет несколько миллиардов долларов на финансирование поддержки.

"Мы предоставляем Украине помощь в безопасности примерно каждые две недели, и я думаю, вы увидите, что так будет и в ближайшие недели", — заявил Кирби.

Однако в Белом доме хотят убедиться, что осенью в условиях контрнаступления Сил обороны в поддержке Украины не будет никаких пауз. Представитель Белого дома подчеркнул, что для этого необходимо дополнительное финансирование от Конгресса.

"Вы знаете, здесь еще примерно шесть-восемь недель хорошей погоды — хорошей боевой погоды, и мы хотим убедиться, что украинцы смогут достичь успеха", — добавил он.

Напомним, 30 сентября Палата представителей Конгресса США приняла документ о финансировании правительства на 45 дней, который не включает выделение средств на помощь Украине. По данным СМИ, президент Джо Байден просил выделить на поддержку Киева 20,6 миллиарда долларов.

Однако, как сообщали в медиа 2 октября, Пентагон еще имеет деньги на помощь Украине. В частности, речь идет о 5,2 миллиарда долларов, которых должно хватить еще примерно на полгода.