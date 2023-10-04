Выборы в Словакии: Украине стоит использовать практику отношений с Венгрией, — Магда (видео)

По мнению директора Института мировой политики Евгения Магды, Роберт Фицо, лидер партии Smer-SD, которая недавно победила на парламентских выборах, умело играет на проблемах страны, используя свой опыт на посту премьер-министра Словакии. Однако это не значит, что Украине нужно клеймить политические силы своих соседей.

После победы на выборах в Словакии партии Smer-SD, которую называют пророссийский, во главы с бывшим премьером страны Робертом Фицо, который заявлял, что прекратит поддержку Киева, Словакия и Венгрия могут создать тандем для того, чтобы мешать поставкам вооружения, однако все может измениться. Об этом в интервью Фокусу рассказал Евгений Магда, директор Института мировой политики.

По словам Магды, партия Smer-SD является не столько пророссийской, сколько право-популистской и просто ищет возможности для того, чтобы попасть во власть, играя на проблемах страны.

"То есть результат ее прихода к власти — это те негативные тенденции в словацкой экономике. Вообще там политический ландшафт напоминает игру в пятнашки — все со всеми. Такой политический промискуитет. И на этом фоне я не исключаю, что Фицо выехал на опыте. Он давно уже премьер, и в 2019 году был вынужден пойти в отставку после убийства Яна Куцяка — единственного политического убийства журналиста в новейшей истории Словакии. Сейчас он возвращается с вотумом доверия почти четверти граждан Словакии и это серьезная заявка на то, что он формировал свою политику", — отметил Магда.

Эксперт отметил, что не стоит навешивать на соседей "пророссийские" ярлыки, так как Украина от этого не выиграет.

"Но давайте помнить про то, что это наши соседи и нам надо выстраивать отношения с нашими соседями тоже. В том числе, возможно, посредством той практики, которая есть в отношения с Венгрией", — добавил Магда.

По его словам, существует вероятность того, что Венгрия и Словакия могут образоваться некий тандем, чтобы помешать поставкам оружия в Украину.

"Например, обе страны станут зоной, по которой не могут проходить грузы для Украины. Это будет серьезная проблема. Это не значит, что мы должны "утереться" на любые заявления Фицо, но пока что он не премьер. Скорее всего, станет премьером, а может премьером станет Петер Пеллегрини — мы пока этого не знаем. А Фицо, например, станет министром иностранных дел", — отметил Магда.

Эксперт подчеркнул, что, в любом случае, украинская сторона будет искать пути взаимопонимания с другими словацкими парламентариями и политическими силами.

"Другого выхода нет. Исключительно критикой человека, за которого проголосовали четверть избирателей, мы мало чего добьемся", — резюмировал Магда.

Напомним, 1 октября стало известно, что оппозиционная партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо, которая категорически выступает против военной поддержки Украины, победила на парламентских выборах в стране.

В тот же день Фицо заявил, что его политика касательно непредоставления помощи Украине не изменилась. Как отмечали СМИ, Фицо выступает против санкций ЕС в отношении России, ставит под сомнение способность ВСУ выгнать оккупационные войска со своей территории и намерен использовать членство Словакии в НАТО, дабы заблокировать вступление Украины.