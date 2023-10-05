Президент Зеленский прилетел на саммит в Испанию: о чем будут говорить (фото)

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Приоритетом для Украины является усиление противовоздушной обороны, подчеркнул украинский лидер.

В четверг 5 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Гренаду в Испании. Об этом сообщил президенту в своем X (Twitter).

"Я прибыл в Гранаду, Испания, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. Наша общая цель — обеспечить безопасность и стабильность нашего общего европейского дома", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, он вместе с партнерами работает над улучшением европейской архитектуры безопасности, а именно региональной безопасности, тогда как Украина имеет существенные предложения по этому поводу.

Зеленский отметил, что будет уделяться особое внимание Черноморскому региону и совместным усилиям по укреплению глобальной продовольственной безопасности и свободы судоходства. Кроме этого, среди приоритетов Украины, особенно с приближением зимы, является усиление противовоздушной обороны.

"Мы уже заложили основу для новых соглашений с партнерами и ожидаем их утверждения и реализации. Это должен быть продуктивный день для Украины и Европы в целом", — добавил он.

Испанское издание Ideal опубликовало фото из аэропорта Гренады, куда прилетел президент Зеленский.

Саммит Европейского политического сообщества: что известно

Саммит состоится в Гренаде 6 октября. Приглашение лидерам государств-членов ЕС прислал председатель Евросовета Шарль Мишель. На мероприятии планируют обсудить актуальные проблемы ЕС. Кроме этого, на повестке дня — будущие приоритеты союза, а именно стратегии на 2024-2029 годы.

Напомним, 4 октября глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, однако для этого есть условие. По его словам, обе стороны должны "четко понимать", каковы их общие цели, приоритеты и направления инвестиций.

2 октября в Киеве состоялась встреча министров Европейского Союза по иностранным делам, во время которой дипломаты выражали свое единство и сочувствие украинскому населению.