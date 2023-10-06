"Жалоба абсурдна": Польшу не устраивает приостановление Украиной иска в ВТО

По мнению министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, Варшава не знает, что означает приостановление жалобы, и руководство ВТО до сих пор не проинформировало польские власти о паузе в разбирательстве.

Министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Польши Роберт Телус прокомментировал приостановку Украиной рассмотрения жалоб на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом пишет PAP 5 октября.

Роберт Телус заявил, что для улучшения отношений между Украиной и Польшей Киеву стоит отозвать свой иск. По мнению министра, подавать жалобу на польское правительство за то, что оно помогает польским фермерам "абсурдно".

"Ми не знаем, что означает приостановление жалобы. Мы требуем отзыва жалобы, потому что она безосновательна и абсурдна", — сказал Телус.

Министр также заявил, что Варшава пока не получила подтверждения от ВТО о приостановлении рассмотрения жалобы.

Эмбарго на украинское зерно: что известно

Напомним, что 12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не откроет границу для ввоза украинского зерна. По словам главы польского правительства, ограничительные меры касательно зерна из Украины призваны защитить польских фермеров.

В ответ торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев подаст иск против Польши, Венгрии и Словакии. По его словам, украинская сторона хочет доказать, что действия этих стран являются юридически неправомерными.

В свою очередь Роберт Телус заявил, что Польша не беспокоится о недоразумениях со стороны Евросоюза и ВТО после принятия решения об одностороннем запрете на импорт украинских сельскохозяйственных товаров.

Позже, 5 октября, Тарас Качка сообщил, что Украина приостановила рассмотрение зерновых жалоб на Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО. Он отметил, что после того, как был предложен новый механизм экспорта, Киев ищет конструктивное решение для всех стран ЕС.